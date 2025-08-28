CIJENE POD POVEĆALOM /

Vraćamo se kupovini u Trstu: Usporedili smo cijene namirnica, Italija znatno jeftinija

Glavna tema mnogih kava u Hrvatskoj i dalje je cijena hrane i pića...pa smo se zaputili u Italiju i usporedili njihove cijene s našima. Donosimo zanimljive podatke.

Dok Talijani za ljetovanje biraju našu stranu Jadrana... Hrvatima je isplativija njihova.. barem kada je u pitanju kupovina. Dovoljno je otići do Trsta po jeftinije meso, sir, salamu, kozmetiku.. I to u istom trgovačkom lancu koji postoji i kod nas. 

Više pogledajte u prilogu 

28.8.2025.
21:52
Ida Balen
