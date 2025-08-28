Vraćamo se kupovini u Trstu: Usporedili smo cijene namirnica, Italija znatno jeftinija

UBIJENA 21 OSOBA /
Očajna Daria: 'Najprije su mi uništili dom u Donjecku, pa u Harkivu, a sad i ovdje u Kijevu'
Glavna tema mnogih kava u Hrvatskoj i dalje je cijena hrane i pića...pa smo se zaputili u Italiju i usporedili njihove cijene s našima. Donosimo zanimljive podatke.
Dok Talijani za ljetovanje biraju našu stranu Jadrana... Hrvatima je isplativija njihova.. barem kada je u pitanju kupovina. Dovoljno je otići do Trsta po jeftinije meso, sir, salamu, kozmetiku.. I to u istom trgovačkom lancu koji postoji i kod nas.
