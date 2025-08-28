Pohlepni taksisti doveli do izmjene zakona: Vlada uvodi gornju granicu cijene za usluge

ZAŠTITA KORISNIKA /

Nebo više neće biti granica za cijene taksi vožnji. Vlada će ograničiti najvišu cijenu, najavio je to ministar prometa. Alarm u vladi upalili su posljednji primjeri nevjerojatne pohlepe taksista.

Istu vožnju koju je u Zagrebu platila 1506 eura, da ju je vozio Stanko, nasamarena turistica iz Novog Zelanda, platila bi 4. Taksist je 42 godine. Preživio je puno promjena. Pa tako i one 2018. kad se usvojio zakon koji sada ide u izmjenu.

