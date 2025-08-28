IZVADITE KIŠOBRANE /

Prije promjene bit će sunčano i vruće: Osvježenje dolazi u petak i donosi pljuskove

Kreće izražena južina kao najava promjene vremena koja stiže u petak. Frontalni poremećaji približavaju se našim krajevima, a ispred njih pritječe topao i sve vlažniji zrak. 

U četvrtak će većinom biti sunčano, tek umjerena naoblaka na sjevernom Jadranu. Vjetrovitije, osobito na moru uz pojačano jugo, a na kopnu slab do umjeren južni vjetar. U unutrašnjosti bit će sunčano, vrlo vruće uz temperature do 34 °C i izraženu sparinu. 

Više pogledajte u prilogu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
28.8.2025.
6:16
RTL Danas
Vrijeme DanasVrijemeVremenska Prognoza
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx