Prije promjene bit će sunčano i vruće: Osvježenje dolazi u petak i donosi pljuskove

IZVADITE KIŠOBRANE /

Kreće izražena južina kao najava promjene vremena koja stiže u petak. Frontalni poremećaji približavaju se našim krajevima, a ispred njih pritječe topao i sve vlažniji zrak.

U četvrtak će većinom biti sunčano, tek umjerena naoblaka na sjevernom Jadranu. Vjetrovitije, osobito na moru uz pojačano jugo, a na kopnu slab do umjeren južni vjetar. U unutrašnjosti bit će sunčano, vrlo vruće uz temperature do 34 °C i izraženu sparinu.

Više pogledajte u prilogu