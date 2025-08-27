ŠPIJUNSKA AFERA /

Vojni pilot i njegova djevojka širili tajne podatke: Slučaj proglašen tajnim

Vojni pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i njegova djevojka državljanka Srbije iz Kosovske Mitrovice uhićeni su krajem srpnja zbog sumnje na  špijunažu u korist Srbije. Ispitani su na državnom odvjetništvu, a  očekuje se i odluka o istražnom zatvoru 

Prema neslužbenim informacijama, hrvatski pilot koji je bio angažiran u misiji KFOR na Kosovu, djevojci je odavao vojne podatke, a ona ih je prenosila dalje. Oboje su uhićeni krajem srpnja na otoku Visu. 

Istražitelji su tijekom provjere njihovih mobitela pronašli kompromitirajuće poruke za koje sumnjaju da su dio špijunskih aktivnosti te su ih priložili kao dokaze na sudu.

Više pogledajte u prilogu 

27.8.2025.
19:31
Katarina Brečić
