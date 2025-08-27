Palestinska ministrica sastaje se sa Milanovićem i Plenkovićem

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Evo što je ministrica vanjskih poslova Palestine rekla za RTL Danas o očekivanjima sastanaka s premijerom i predsjednikom.

"Rješenje s dvije države jedino je održivo rješenje palestinsko-izraelskog sukoba i kraj okupacije. Tako nalaže i međunarodno pravo, a države koje se zalažu za to moraju i same poštivati međunarodno pravo te aktivno raditi na uspostavi dvodržavnog rješenja.

Današnja izraelska vlada ne zagovara takav pristup, ali svijet mora jasno poručiti da je to jedini ispravan put naprijed i pomoći Izraelu da napravi taj dodatni korak u budućnosti", rekla je Varsen Aghabekian, ministrica vanjskih poslova i iseljeništva Palestine.

