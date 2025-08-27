Dok jedni odolijevaju, drugi masno naplaćuju: Pogledajte tko je digao cijenu za 70 posto

Od idućeg tjedna roditelji u Đurđevcu platit će boravak u vrtiću 70 posto više. Umjesto dosadašnjih 66 eura, cijena će iznositi 113 eura.

"Jako loše s obziro.m da nema radne snage, normalne, kvalificirane pa mislim da je to malo previše", kaže Katarina Stanišić iz Đurđevca dok Berislav Avirović dodaje: "Normalno da nije ugodno, a ni lijepo, svi prate trendove poskupljenja. E sad koliko je to opravdano, ali da otežava svakodnevni život, otežava, tako da nije ugodno nikome.“

Grad Đurđevac ističe da poskupljenja nije bilo 15 godina. Sada su primorani reagirati zbog povećanja plaća odgojitelja, jer trošak vrtića iznosi 130 tisuća eura mjesečno.

"U tih 15 godina bruto trošak plaće prosječne zaposlenice se povećao preko 100 posto, trošak plaća u vrtiću se povećao preko 250 posto, tako da je ovo povećanje zapravo bilo neizbježno". tvrdi Hrvoje Janči, gradonačelnik Đurđevca (nezavisni)

Ni roditelji u Požegi neće proći bez poskupljenja. Cijena vrtića, koja je dosad iznosila 79 eura, raste na 120 eura.

"Naravno da smo svjesni da je to veliki skok, ali isto tako je bio neizbježan radi poskupljenja namirnica, materijalnih troškova, higijenskih troškova bez kojih ne možemo funkcionirati. Bio je šok roditeljima jer je zaista poveći iznos, što je opravdano, i vjerujem da će imati razumijevanja i za ovaj dio našeg života", kaže Sanela Soldo Kovačević, ravnateljica Dječjeg vrtića Požeg.

U Vukovaru 95 eura po djetetu

U Vukovaru roditelji više ne mogu računati na besplatan vrtić. Cijena boravka raste 35 posto i sada iznosi 95 eura po djetetu.

"Jednostavno smo bili prisiljeni donijeti ovu mjeru ne radi da bi nešto bolje funkcioniralo, nego da ne bi došlo u situaciju da odgojiteljice, njih 187, ostanu bez svojih plaća. Ono što je meni bilo najbitnije je da kvaliteta samog odgojno-obrazovnog programa i kvaliteta prehrane neće padati, što bi neminovno došlo da su vrtići ostali besplatni", kaže Marijan Pavliček, gradonačelnik Vukovara (HS).

Unatoč rastu troškova, trendu poskupljenja odolijevaju četiri najveća grada Hrvatske.

Foto: Rtl Danas

Za cjelodnevni boravak roditelji u Rijeci plaćaju od 48 do 70 eura, u Splitu 80 eura, u Osijeku 84 eura, a u Zagrebu od 20 do 80 eura mjesečno.

"Daleko smo ispod onog što je već sada nacionalni prosjek cijene vrtića. Cilj nam je dostupna i pristupačna usluga, što znači da je blizu mjesta stanovanja, program što kvalitetniji, tako da u tom smislu neće biti promjena.“tvrdi Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika Zagreba (Možemo!).

Promjena bi mogla nastati u broju neupisane djece. Lani je ispod crte ostalo 800 djece, a ove godine taj broj mogao bi biti i tri puta manji.

Ploče i Umag - besplatni vrtići

Najmanje briga imaju roditelji u Pločama i Umagu, gdje su vrtići besplatni za svu djecu.

"Grad Umag već devet godina za redom svim svojim građanima osigurava pohađanje besplatnih vrtića. Otprilike 650 djece je upisano, tako da nema liste čekanja i vrtići su svi novo izgrađeni ili rekonstruirani. Razlog je to dolaska i ostanka u gradu Umagu. Dio je to naše demografske politike", ističe Vili Bassanese, gradonačelnik Umaga (SDP)

Svaka sredina kroji prioritete u proračunu, pa tako i s cijenama vrtića.

Ministar demografije šokiran

Ministar demografije i useljeništva upozorava da je neugodno iznenađen poskupljenjem i apelira na jedinice lokalne samouprave da još jednom razmisle o svojim odlukama, prateći korake Vlade.

"Ja sam neugodno iznenađen. S obzirom da svi pričamo o demografskim koracima, mjerama, potporama i da je Vlada RH formirajući ovo ministarstvo izdvajala i izdvaja velika sredstva za roditelje, ali i druge projekte. Poruka je da bi gradovi i općine, bez obzira na svoje proračune, trebali više izdvajati i pratiti korake Vlade. Na koncu, svi gradovi, općine i županije imaju potporu kroz svoje proračune i od ministarstva financija i Vlade. Stvar je u tome na koji način gradovi raspolažu sredstvima i šalju sliku o sebi. Svaka čast gradovima koji idu prema besplatnim vrtićima i potporama, ali nije dobar primjer ukidati prava ili povećavati naknade, a pričati o demografiji", poručuje Ivan Šipić (DP), ministar demografije i useljeništva,