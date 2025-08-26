Kako spriječiti stradavanje djece na romobilu? Iz policije upozoravaju: 'Apeliramo na roditelje...'

Gotovo da nema dana bez policijskog izvješća o novom teškom ozljeđivanju djece i mladih pri padu s električnog romobila.

Najnovija vijest stiže iz Samobora gdje je 20-godišnji mladić nakon pada završio s teškim ozljedama glave zbog čega je hospitaliziran u KBC-u Sestre Milosrdnice.

Mladićevo stanje je stabilno, a ozlijede glave koje je zadobio su ozbiljne. Podsjećamo kako je od početka ove godine teško ozlijeđeno 73, a lakše 140 vozača električnih romobila. Upravo zbog sve većeg broja nesreća na romobilima policija je započela akciju koja će trajati sedam dana.

Može li jača prevencija i represija spasiti romobiliste od ovakvih teških stradavanja? Detalje ima reporter Boris Mišević koji je razgovarao s Mišelom Matoševićem, policijskim službenikom za preventivu u cestovnom prometu.

Koliko traje akcija? Velika Gorica je prva lokacija, pretpostavljam da će ih biti više

Tako je. PU zagrebačka sve do kraja ovog tjedna provodi preventivno represivnu akciju. Cilj ove akcije je smanjenje broja prometnih nesreća, kao i prekršaja koji čine ova skupina sudionika u prometu.

Rijetko preko tjedna radite ovakve akcije, ali s obzirom na navike vozača, ovo je malo drugačije

Pa s obzirom na to da nam pokazatelji govore o tome da se prometne nesreće događaju konstantno i svugdje, onda smo uzeli cijeli jedan tjedan za provođenje ove akcije.

Koja je poruka roditeljima? Policiji su cilj i oni mlađi od 14 godina koji ne bi ni smjeli voziti električne automobile

Poruka roditeljima je poštivanje prometnih propisa i edukacija djece, jer upravo tako i ovim našim preventivnim aktivnostima možemo podići razinu sigurnosti na neku višu razinu. Također, početak je školske godine. Ovim putem apeliramo na roditelje, pogotovo roditelje osnovnoškolaca da djeci mlađoj od 14 godina ne dozvoljavaju da osobnim prijevoznim sredstvima idu u školu.

Često se može vidjeti da se po dvoje voze na romobilu, koliki je to problem?

Uz to, nekorištenje zaštitne kacige, korištenje slušalica u ušima, nepropisno kretanje kolnikom. To je veliki problem koji na kraju krajeva jako loše rezultira.

To su teške ozljede kao i kod ovog dječak koji je povod bio za današnji razgovor. Koji je najveći problem kod tog vozila?

Reći ću prije svega da odnosu na prošlu godinu bilježimo broj prometnih nesreća za više od 50 posto. To nam je već pokazatelj da moramo reagirati i da je vrijeme da usmjerimo svu edukaciju i znanje na to da te radnje spriječimo.