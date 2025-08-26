Palačinkomanija u metropoli: Ajvar, orasi i flambiranje? Na ovaj festival svi žele ići

SLATKA OPSADA ZAGREBA /

Ljubitelji palačinki, pozor! U Zagrebu je počeo festival na kojem možete probati više od 30 vrsta. Palačinkafest ne nudi samo slatke zalogaje i poznate okuse, već je mjesto kulinarske maštovitosti koje nudi mnoga iznenađenja, od neočekivanih slanih kombinacija do raskošnih palačinkotorti. Od pjenastih američkih palačinki do palačinki s ajvarom i orasima. Tu su i radionice kako flambirati palačinke, ali natjecanja u bacanju palačinki u vis. I sigurno je sve prefino, a je li i preskupo? Pogledajte u videu