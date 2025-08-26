Maltretiranje i ušato U:: Otkrili smo pravi razlog zašto su Emili Gendu izbacili iz policijske akademije!

TRILER IZ BENKOVCA /

"Ako ne znaš što je bilo" zvati se trebao drugi dio programa Festivala "Nosi se". Unatoč tome što je festival odgođen, od prosvjeda branitelji u ponedjeljak nisu odustali – 200-tinjak ih se okupilo kod Doma kulture, mjesta gdje se festival trebao održati.

Predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Benkovac Nediljko Genda rekao je: "Bez obzira što je odgođen festival, mi smo odredili da napravimo mirni prosvjed i napravili smo mirni prosvjed. Svi hrvatski branitelji su se skupili iz Šibenika, Vodica, Gospića dati nam podršku. I mi smo poruku poslali javnosti, da se i dalje ne slažemo s njihovim predstavama u Benkovcu pa i šire u Hrvatskoj."

Prosvjed je prošao bez incidenata, a sve je nadzirala policija. Za širenje jugonostalgije prozvala ju je kćer vođe prosvjeda Emili Genda pa i sama došla u fokus javnosti zbog pjevanja pjesama udovice ratnog zločinca Arkana.

Nediljko Genda rekao je: "Razočarana je i plače dva dana. Ja svojoj djeci neću nikad zabraniti ni da slušaju ni da pjevaju bilo što, osim četničkih pjesama. Napravljen je plakat gdje dolazi Ceca 10. travnja 2026. godine, tamo neke predpjesme Emili Genda i organizator ja – Nediljko Genda. Pa može ih biti sram što rade i što blate mene i moju obitelj. Imam ja ženu još i dvoje djece isto. Možda i oni slušaju Cecu, ne znam, možda i ja slušam Cecu, možda znam i neku pjesmu od Cece."Više pogledajte u prilogu Marine Brcković