LJETO NA ODMAKU /

Meteorolog Dorian Ribarić otkrio kakvo nas vrijeme čeka u narednim danima

Tjedan samo započeli najhladnijim jutrom ovog ljeta u dobrom dijelu unutrašnjosti, no do petka prave ljetne prilike. Stiže i topliji zrak sa jugozapada, ispred frontalnih poremećaja koji se protežu od snažne i velike ciklone blizu obala Velike Britanije na putu prema Islandu – to su ostaci uragana Erin. Dio te vlage i svježeg zraka stići će i do naših krajeva krajem tjedna. Više pogledajte u prilogu 

26.8.2025.
6:09
RTL Danas
