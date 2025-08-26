Meteorolog Dorian Ribarić otkrio kakvo nas vrijeme čeka u narednim danima

LJETO NA ODMAKU /

Tjedan samo započeli najhladnijim jutrom ovog ljeta u dobrom dijelu unutrašnjosti, no do petka prave ljetne prilike. Stiže i topliji zrak sa jugozapada, ispred frontalnih poremećaja koji se protežu od snažne i velike ciklone blizu obala Velike Britanije na putu prema Islandu – to su ostaci uragana Erin. Dio te vlage i svježeg zraka stići će i do naših krajeva krajem tjedna. Više pogledajte u prilogu