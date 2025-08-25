Nekad se o ovome nije smjelo izvještavati, kao danas o cijenama: Ali, mi ćemo vam pokazati

MOOOLIM? /

Kao što danas neki misle da u jeku sezone nije poželjno izvještavati o cijenama na Jadranu, tako su neki su u jednom bivšem režimu mislili da u jeku sezone nije poželjno izvještavati o morskim psima u Jadranu. Pa se o tome u novinama pisalo nikako ili slabo, negdje na 35. stranici. Ali mi izvještavamo o svemu, bilo to poželjno ili nepoželjno, bilo to nekome po volji ili ne bilo: pa ćemo vam ipak pokazati snimku ogromnog morskog psa kod Žirja. MOLIM?