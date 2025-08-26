Prolile sok u taksiju, to im htio naplatiti 350 eura? Cure novi detalji taksi skandala iz Splita

O, MOJ BOŽE... /

Još jedna nevjerojatna turistička taksi-tarifa. Nakon Zagreba, sličan slučaj i u Dalmaciji.

Dvije su Njemice 28 kilometara vožnje od Splita do Trogira trebale platiti čak 643 eura. Detalje ima Sara Jurica.

Cijena od Splita do hotela u Trogiru – 643 eura, nije bila šala, već račun koji bi svakoga ostavio u šoku.

Vozač im je samouvjereno objašnjavao da je Split glavni grad i da su se vozile u privatnom taksiju, no djevojke nisu posustale. U raspravu se telefonski na kraju uključio i otac jedne od djevojaka te se s vozačem dogovorio za cijenu od 150 eura.

Predsjednik Ceha prijevoznika Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije Milivoj Topić komentirao je slučaj: "Nema riječi s kojom bi mi mogli ovo opisati, takvu vrstu posla. Mi smo nažalost kao Obrtnička komora upozoravali na takvu situaciju da će se dešavat i sada kada gledamo unatrag vidimo da to ustvari privlači ljude za ovim poslom, nekakva opijenost. Pričamo o suludim zaradama."

