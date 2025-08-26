Ovaj grad diže cijenu vrtića za šokantnih 71 posto! Gradonačelnik: 'Neizbježno je'

NOVI UDAR NA RODITELJE /

Zagreb, Split, Rijeka i Osijek miruju, a zato manji gradovi režu roditeljske džepove. Naime, ponovno rastu cijene vrtića. Najviše u Đurđevcu gdje u novu odgojno-obrazovnu godinu kreće 350 vrtićaraca, a njihov mjesečni boravak roditelje će stajati 113 eura umjesto dosadašnjih 66 eura. Što je poskupljenje od 71 posto. U gradu tvrde promjena je bila nužna jer povećanja nije bilo 15 godina. Uz Đurđevac bit će skuplji vrtić u Požegi 51 posto te Vukovaru 35 posto. Četiri najveća grada ostaju na istim cijenama vrtića.

"U tih 15 godina bruto trošak plaće prosječne zaposlenika se povećao preko 100 posto, trošak plaća u vrtiću se povećao preko 250% tako da je ovo povećanje zapravo bilo - neizbježno", kazao je Hrvoje Janči, gradonačelnik Đurđevca.

