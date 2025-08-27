Cijene već dvije godine iste, ali stručnjak zloslutno predviđa: 'Neće ih imati tko kupiti'

Posjetili smo mesnicu kojoj su cijene odojka u posljednje dvije godine – iste.

"Na svakoj cijeni piše koja je cijena bila 30. svibnja, evo – imamo iste cijene i sada", govori nam mesar Dragan Nević.

I tako od mesnice do mesnice.

"Cijena u maloprodaji nije divljala, posljednjih godinu dana relativno je stabilna", govori nam Nikola Pohovski, veterinar u mesnici.

"Svinjetina je kod nas skoro dvije godine ista. Uz sve bolesti, bilo bi logično da je poskupila, međutim nije, ostala je ista", smatra Stjepan Munić, mesar iz Zagreba.

Foto: Rtl Danas

Ali zato otkupne cijene živih svinja padaju prema podacima EUROSTAT-a i to diljem Europe. Najniže su trenutačno u Belgiji, Češkoj, Mađarskoj i Hrvatskoj gdje su pale ispod 200 eura za 100 kilograma.

Veliki gubici

Smanjenje otkupnih cijena u Hrvatskoj za naše uzgajivače znači izvoz po boljim cijenama u one članice gdje su cijene ipak više. A prema podacima Državnog zavoda za statistiku, izvoz svinja iz Hrvatske u prva četiri mjeseca ove godine veći je za gotovo 13 posto u odnosu na lanjski.

Foto: Rtl Danas

"Oni s manjim brojem svinja doći će u situaciju da će imati skupe svinje, prodavat će ih skupo i neće ih imati tko kupiti", kaže nam Ivo Grgić, profesor agroekonomike na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.

Svake nedjelje na portalu Net.hr čitajte serijal 'Iz Grgić kuhinje' gdje uz pomoć prof. Ive Grgića donosimo recepte iz djetinjstva.

No uzgajivači smatraju da su gubici i veći.

"Naši proizvođači gube 1,21 eura na kilogram, što na svinjama od 145 kilograma znači i do 30 eura, a to su veliki gubici", zaključuje Antun Golubović, predsjednik odbora za svinjogojstvo pri Hrvatkoj gospodarskoj komori (HPK).

Foto: Rtl Danas

Kako bi se gubitci smanjili u HPK su, kažu, predlagali Ministarstvu poljoprivrede uvođenje ugovorne proizvodnje.

U Ministarstvu kažu da su im ruke vezane bez pristanka sve tri strane - uzgajivača, prerađivača i trgovaca. No nude novo rješenje i to Program obnove svinjogojske proizvodnje vrijedan 180 milijuna eura.

"Dodatno smo donijeli i konkretnu mjeru kojom sa 10 milijuna eura godišnje omogućavamo proizvođačima da povećaju broj krmača na svojim gospodarstvima", objašnjava Zdravko Tušek, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.

Novčanici Hrvata neće se isprazniti?

Ta mjera trebala bi smanjiti troškove proizvodnje i ali uvoz svinjskog mesa. U prva četiri mjeseca ove godine u Hrvatsku stiglo čak 33 tisuća tona svinjetine, vrijedne 98 milijuna eura.

"Nekad smo imali 25 posto veću proizvodnju od potreba u EU, sad je to 15 posto više od potreba. Svi ti viškovi se prelijevaju na naše istočno tržište – Republiku Hrvatsku", smatra Golubović.

Foto: Rtl Danas

Kad Europa prestane proizvoditi tolike viškove meso će poskupjeti - smatraju u Komori. No agroekonomisti kažu da se novčanici Hrvata neće isprazniti.

"Vrlo malo se prelijevaju cijene izvana na hrvatsko tržište tako da možemo očekivat iste cijene kao i prošle godine", objašnjava Grgić.

Još veća utjeha će biti, ako cijene svinjetine padnu.