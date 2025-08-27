Rastu mirovine u Hrvatskoj: Pogledajte ove iznose, nekima stiže povišica i do 145 eura

Upravno vijeće HZMO-a donijelo je novu odluku o usklađivanju mirovina. Aktualna vrijednost mirovine povećana je od 1. srpnja 2025. za 6,48 posto i sada iznosi 14,45 eura.

To je treća najveća stopa usklađivanja mirovina otkako se ono provodi još od 1999. godine.

Isplata mirovina koje su povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti bit će u rujnu s mirovinom za kolovoz i s razlikom za srpanj 2025. godine, piše mirovina.hr.

Starosne mirovine u Hrvatskoj

Najviše umirovljenika u Hrvatskoj prima starosnu mirovinu pa tako njih 407.440 bez međunarodnih ugovora prima prosječnu mirovinu od 655,98 eura. S novim usklađivanjem mirovine će im rasti za 42,51 euro te će iznositi 698,49 eura.

Starosne mirovine za dugogodišnje osiguranike u srpnju su iznosile prosječno 735,10 eura, a s novim usklađivanjem će rasti za 47,63 eura.

Pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika osoba ima pravo kada navrši 60 godina života i najmanje 41 godinu staža.

Prijevremene mirovine

Za 177.325 umirovljenika koji primaju prijevremene starosne mirovine usklađivanje donosi prosječno povećanje od 38,29 eura. Sada će njihove mirovine iznositi u prosjeku 629,14 eura.

Prosječna obiteljska mirovina iznosi 499,19 eura, a sada će biti uvećana za 32,35 eura.

S godinama se povećava broj korisnika koji primaju dio obiteljske mirovine pa ih je tako u srpnju bilo 113.359 s prosječnim iznosom od 115,38 eura. Njima novo usklađivanje donosi prosječno povećanje od 7,48 eura.

Najniže poljoprivredne mirovine

Prema posljednjim podacima HZMO-a invalidsku mirovinu prima 83.090 umirovljenika s prosječnim iznosom od 432,24 eura. Njihove mirovine će s ovim usklađivanjem rasti za 28 eura.

Prosječna obrtnička mirovina u Hrvatskoj iznosi 504,72 eura, a s povećanjem od 6,48 posto narasti će za 32,71 eura.

Poljoprivredne mirovine su jedne od najnižih u Hrvatskoj te su u srpnju prosječno iznosile 349,89 eura. S ovim usklađivanjem rasti će za 22,64 eura.

Saborskim zastupnicima 145 eura više

Najveći porast mirovina ide umirovljenicima koji su umirovljeni po posebnim propisima. Umirovljenici u kategoriji djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika imaju prosječnu mirovinu od 834,35 eura. Usklađivanje im donosi povećanje od čak 54,07 eura.

Braniteljske mirovine, njih 72.270, u srpnju su prosječno iznosile 1.245,56 eura. S ovim povećanjem rasti će za čak 80, 71 euro.

Daleko najviši porast mirovina osjetit će korisnici saborskih mirovina koja prosječno iznosi 2.248,61 euro, a sada će se povećati za čak 145,71 eura te će iznositi 2.394,32 eura.

