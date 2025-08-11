A mislili ste da smo mi najgori? Naši susjedi u deset godina dobili 100.000 novih umirovljenika

Broj umirovljenika u Bosni i Hercegovini u deset je godina poprilično narastao. Sada je oko 100.000 umirovljenika više. Godine 2014. bilo je 640.560 umirovljenika, prema podacima Agencije za statistiku BiH, a u prosincu 2024. bilo ih je oko 742.000, prema informacijama entitetskih fondova. Odnos radnika i umirovljenika je nepovoljan jer na jednog umirovljenika dolazi 1,15 radnika. U Hrvatskoj taj omjer trenutačno iznosi 1,45, što znači da na svakog umirovljenika dolazi skoro jedan i pol radnik, piše mirovina.hr.

'Jedino je u Rumunjskoj taj omjer lošiji'

Predsjednik Udruge poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović upozorio je kako je nepovoljan odnos radnika i umirovljenika veliki problem, pišu nezavisne.com.

"Na jednog novozaposlenog dolaze dva nova umirovljenika, dok demografska slika dodatno otežava situaciju. Jedino je u Rumunjskoj taj omjer lošiji, 1,09 radnika na jednog umirovljenika. Europski prosjek je 1,7, a neke zemlje imaju više od tri radnika po umirovljeniku. FBiH nedostaje između 200.000 i 220.000 radnika da bi dostigla prosjek EU-a. Bez sustavnog pristupa, od otvaranja novih radnih mjesta do zaustavljanja odlaska radno sposobnog stanovništva, situacija može postati neodrživa", naglasio je Smailbegović.

‘Obični’ umirovljenici ne smiju biti kažnjeni

Ekonomisti su naglasili da rast broja umirovljenika ne prati rast zaposlenosti ni ekonomske aktivnosti. Poseban problem predstavljaju ‘povlaštene’ mirovine, koje se često dodjeljuju bez proporcionalnih uplata doprinosa. U Hrvatskoj postoji 19 kategorija ‘povlaštenih’ mirovina, a među njima su najviše one saborskih zastupnika koje u prosjeku iznose 2.237 eura.

"Mnoge pozicije u javnom sektoru nagrađene su enormno visokim mirovinama. To je nepravedno opterećenje sustava, nametnuto političkom voljom. ‘Obični’ umirovljenici, koji su uredno plaćali doprinose, ne smiju biti kažnjeni. Samo dugoročno rješenje može dovesti do pravednijeg sustava u kojem će mirovine biti dovoljne za dostojanstven život, bez podizanja dobne granice ili smanjivanja prava sadašnjih umirovljenika", kazao je ekonomski analitičar Igor Gavran za nezavisne.com.

POGLEDAJTE VIDEO: Danci u mirovinu tek sa 70 godina: Hoće li se to dogoditi i u Hrvatskoj?