Paradajz-cunami u Španjolskoj: Čak 22 tisuće ljudi gađalo se rajčicama do iznemoglosti

NEMA STAJANJA! BACAJ! /

Tko kaže da se hrana ne baca? Španjolci bi rekli – bacaj i gađaj! U gradiću Buñol održana je legendarna Tomatina, festival u kojem se doslovno kupa u rajčicama.

Deseci tisuća ljudi – više od 22 tisuće turista i domaćih – nagurali su se u najdužu ulicu Buñola i sat vremena zasipali jedni druge zrelim rajčicama. Rezultat? More crvene kaše, ljudi od glave do pete umočeni u paradajz i osmijesi koji se ne skidaju.

Ova “rajčična ludnica” navodno je počela još 1945., kad su se mještani malo posvađali i, pogađate, počeli gađati rajčicama. Tijekom pedesetih je bila zabranjena u doba Francove diktature, ali je poslije ponovno oživjela i od osamdesetih postala pravi turistički mamac. Danas privlači i strance i Španjolce željne dobre zafrkancije.

Ove godine, prije nego što je paradajz krenuo u akciju, razvio se veliki palestinski transparent s porukom da se zaustave napadi na Gazu. Poslije, usred samog “krvavog” rajčica obračuna, s kamiona su se zavijorile još tri palestinske zastave.

A onda opet – rajčice na sve strane, jer jednom kad počne Tomatina, nema zaustavljanja!