Eksplodirao glavni naftovod za opskrbu Moskve: Nakon 'pucanja', izbio je veliki požar
Ovaj naftovod prenamijenjen je za opskrbu benzinom tvrtke Transneft, koja osigurava gorivo za rusku vojsku
Glavni naftovod koji je opskrbljivao Moskvu eksplodirao je u ruskoj Rjazanjskoj oblasti, piše Ukrinform. Nakon glasnog "pucanja" duž dijela naftovoda, izbio je veliki požar.
Stanovnici su izvijestili da na području sela Božatkovo, u Rjazanjskom okrugu, sve nadležne službe rade na saniranju posljedica eksplozije i požara.
Napominje se da je od 2018. godine ovaj naftovod prenamijenjen za opskrbu benzinom tvrtke Transneft, koja osigurava gorivo za rusku vojsku.
Transport naftnih derivata u Moskvu je zaustavljen na neodređeno vrijeme. Reuters je ranije izračunao da su ukrajinski napadi dronova na ruske rafinerije nafte i izvoznu infrastrukturu poremetili izvoz, uzrokovali nestašicu benzina u nekoliko ruskih regija te su poslužili kao odgovor na udare Moskve na ukrajinska plinska i energetska postrojenja.
POGLEDAJTE VIDEO: Bivša ministrica Vesna Pusić: 'Putinov režim želi Ukrajinu pretvoriti u još jednu Bjelorusiju'