Eksplodirao glavni naftovod za opskrbu Moskve: Nakon 'pucanja', izbio je veliki požar

Glavni naftovod koji je opskrbljivao Moskvu eksplodirao je u ruskoj Rjazanjskoj oblasti, piše Ukrinform. Nakon glasnog "pucanja" duž dijela naftovoda, izbio je veliki požar.

Stanovnici su izvijestili da na području sela Božatkovo, u Rjazanjskom okrugu, sve nadležne službe rade na saniranju posljedica eksplozije i požara.

An explosion reportedly hit the Ryazan-Moscow oil pipeline on August 26, one of the key fuel supply routes to the Russian capital. The pipeline, repurposed in 2018 by Transneft to transport gasoline—also used by Russia’s military—is now out of operation, RBC-Ukraine reports. pic.twitter.com/qF3Yz4M60X — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 27, 2025

A massive nighttime explosion on the Ryazan-Moscow oil pipeline has halted fuel supplies to 🇷🇺 Moscow. pic.twitter.com/REcJX4Lol7 — Defense News (@defensesignal) August 27, 2025

Russian media are reporting a major fire on the Ryazan-Moscow oil pipeline, one of the main sources of oil product supplies to the Russian capital. pic.twitter.com/B0EDWP4B1a — Visegrád 24 (@visegrad24) August 27, 2025

Napominje se da je od 2018. godine ovaj naftovod prenamijenjen za opskrbu benzinom tvrtke Transneft, koja osigurava gorivo za rusku vojsku.

Transport naftnih derivata u Moskvu je zaustavljen na neodređeno vrijeme. Reuters je ranije izračunao da su ukrajinski napadi dronova na ruske rafinerije nafte i izvoznu infrastrukturu poremetili izvoz, uzrokovali nestašicu benzina u nekoliko ruskih regija te su poslužili kao odgovor na udare Moskve na ukrajinska plinska i energetska postrojenja.

