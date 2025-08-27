Dobre vijesti za Srbiju: Trumpova administracija odgodila primjernu sankcija naftnoj industriji
Direktor javnog poduzeća 'Srbijagas' ocijenio je da su zalihe goriva u Srbiji 'dovoljne za šest do osam mjeseci'
Američka administracija je šesti put odgodila primjenu sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) koje su dio kaznenog paketa sankcija Sjedinjenih Država protiv ruskog energetskog sektora, a nova odgoda na snazi je do 29. rujna, priopćilo je u srijedu srbijansko ministarstvo energetike.
Ministarstvu financija SAD-a novi zahtjev za posebnu licencu kojom se odgađa puna primjena američkih sankcija NIS je uputio kako bi se osigurao rad i nakon 27. kolovoza, kada istječe rok predviđen prethodnom licencom.
Ruski Gazprom Njeft je u međuvremenu smanjio svoj vlasnički udio u NIS-u na 44 posto i tom je transakcijom formalno prestala osnova za sankcije tvrtkama iz energetskog sektora s većinskim ruskim kapitalom.
Zalihe goriva u Srbiji
Nakon uvođenja sankcija vlasnička struktura je djelomice promijenjena tako što je ruski Gazprom Njeft prenio svoj udio od oko pet posto na Gazprom, s obzirom na to da ta tvrtka koja se bavi plinom nije pod sankcijama. Tom je transakcijom Gazprom Njeft svoj vlasnički udio u NIS-u smanjio nastojeći izbjeći sankcije NIS-u u Srbiji.
Srbijanska vlada prodala je 2008. NIS ruskom Gazprom Njeftu, a prema podacima Središnjeg registra vrijednosnih papira, Gazprom Njeft i Gazprom imaju 56,15 posto vlasništva, dok je 29,87 posto u vlasništvu Srbije.
Direktor javnog poduzeća "Srbijagas" Dušan Bajatović ocijenio je u utorak da su zalihe goriva u Srbiji "dovoljne za šest do osam mjeseci", te da "nema opasnosti od cjenovnih udara ili nestašica nafte". Litra benzina od 95 oktana košta u prosjeku 1,51 euro, dizel je 1,62 eura, a euro-plin 77 eurocenti.
POGLEDAJTE VIDEO: Srbija na svjetskim naslovnicama: Gubi li Vučić podršku u sve većem kaosu na ulicama?