Snažan potres od 6 stupnjeva pogodio Rusiju: 'Mislila sam da se ja ljuljam, ali to su bile ulice'

Snažan potres jačine 6 stupnjeva po Richteru pogodio je noćas nešto prije 6 sati po našem vremenu, odnosno 15.49 sati po lokalnom vremenu, Kurilsko otočje. Potres je bio na dubini od 50 kilometara, 93 kilometra jugoistočno od ruskog Ozernovskog i 259 kilometara južno od Petropavlovskog Kamčatskog.

"Da, opet se ljuljalo", napisao je jedan korisnik stranice EMSC.

"Osjetila sam to na ulici, mislila sam da se ja ljuljam, ali ispostavilo se da su ulice", nižu se komentari.

"Vau, opet se ljuljamo."

"Jak potres!"

Kurilski otoci u ruskoj Sahalinskoj oblasti su otočje koje čine vulkanski otoci. Otočje se proteže otprilike 1300 km na sjeveroistok od Hokkaidōa u Japanu do Kamčatke u Rusiji, te razdvaja Ohotsko more od sjevernog dijela Tihog oceana. Postoji ukupno 56 otoka i mnogo više grebena.

Na Kurilskim otocima danas živi otprilike 16.800 stanovnika.

