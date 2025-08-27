Velike borbe za važnu istočnu regiju, Ukrajinci konačno priznali: 'Rusi su ušli'

Ukrajinske snage priznale su da je ruska vojska ušla u istočnu industrijsku regiju Dnjepropetrovsk gdje pokušava uspostaviti uporište.

Ukrajinska vojska teško odbija rusko napredovanje na većem dijelu istoka dok Moskva povećava pritisak na Kijev da se odrekne teritorija u eventualnim mirovnim pregovorima.

"Ovo je prvi napad tako velikih razmjera u Dnjepropetrovskoj regiji", potvrdio je Viktor Trehubov iz Operativno-strateške skupine trupa Dnjepar za BBC, dodajući da je njihovo napredovanje zaustavljeno.

Iako je ukrajinska vojska odbacila izvješća da su ruske trupe okupirale spomenuta sela, Trehubov je za Reuters dodao: "Rusi su ušli tamo i okušavaju uspostaviti uporište. Naše se snage bore kako bi zadržale svoje položaje".

Okupirali dva sela?

Ukrajinski projekt mapiranja DeepState procijenio je u utorak da je Rusija okupirala dva sela unutar regije, Zaporižke i Novohryhorivka.

Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga to negira i tvrdi da vojska i dalje kontrolira Zaporižje, navodi se u priopćenju. "A aktivna neprijateljstva su u tijeku i na području Novohryhorivka", dodaje se.

Rusija je tijekom ljeta tvrdila da je ušla na to područje, dok njezine snage pokušavaju prodrijeti dublje u ukrajinski teritorij iz Donjecke regije.

Početkom lipnja ruski dužnosnici izjavili su da je počela ofenziva u Dnjepropetrovsku, iako najnovija ukrajinska izvješća sugeriraju da su jedva probili regionalnu granicu.

Moskva nije polagala pravo na Dnjepropetrovsk, za razliku od Donjecka i četiri druge istočne regije Ukrajine, ali je napala njegove velike gradove, uključujući regionalni glavni grad Dnjepar.

Što želi Rusija?

Svaki ruski napredak u toj regiji predstavljao bi udarac ukrajinskom moralu, budući da diplomatski pokušaj SAD-a da se rat okonča čini se, posustaje unatoč sastanku američkog predsjednika Donalda Trumpa s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom.

Prije rata Dnjepropetrovsk je imao više od tri milijuna stanovnika i bio je drugo najveće središte teške industrije u Ukrajini nakon Donbasa, koji se sastoji od Donjecke i Luganske oblasti.

Iako su ruske snage sporo napredovale u osvajanju teritorija i pretrpjele vrlo velike gubitke, nedavno su ostvarile napredak u Donjecku.

Navodno je Putin rekao Trumpu da bi bio spreman prekinuti rat ako bi Ukrajina predala područja Donjecke regije koju još uvijek kontrolira, ali mnogi Ukrajinci vjeruju da ruski čelnik ima druge planove.

