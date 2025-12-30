Nestalo struje ispod La Manchea: Eurostar otkazuje vlakove, putnici zaglavljeni

Međunarodni operater brzih vlakova Eurostar, koji povezuje London s Parizom, Bruxellesom i Amsterdamom, savjetovao je putnicima da danas odgode svoja putovanja.

Razlog je "ozbiljan problem" s napajanjem električnom energijom u tunelu ispod La Manchea (poznatom i kao Kanalski tunel), željezničkom podvodnom tunelu dugom 50 kilometara koji povezuje Ujedinjeno Kraljevstvo i Francusku, piše The Guardian.

U priopćenju objavljenom na službenim stranicama Eurostara navodi se da je došlo do kvara na nadzemnom električnom vodu u tunelu, nakon čega je otkazao i jedan Le Shuttle vlak, posebna željeznička usluga tvrtke Getlink koja, za razliku od Eurostara, služi isključivo za prijevoz automobila, kamiona i autobusa kroz tunel.

Operatori upozoravaju

Putnicima se preporučuje da ne dolaze na kolodvore i da putovanje prebace na neki drugi datum.

Operater upozorava da vlakovi koji ipak prometuju kasne satima te da su moguća dodatna otkazivanja u posljednji trenutak. Slično upozorenje objavio je i britanski National Rail, krovna organizacija koja upravlja putničkim željezničkim prometom u Velikoj Britaniji.

Oni su putnicima na relaciji London St Pancras (glavni terminal za međunarodne vlakove u Londonu) - Paris Gare du Nord (jedna od najprometnijih željezničkih stanica u Europi) poručili da ne putuju zbog očekivanih velikih poremećaja.

We are stuck in lines of traffic waiting to board @Eurostar from #folkestone to #calais Going nowhere. Power failure apparently. One way to end the year! @EurostarUK pic.twitter.com/K2jNGqTlZV — Dean Pallant (@Dean_Pallant) December 30, 2025

Višesatne odgode

Problemi su ozbiljno zahvatili i spomenuti Le Shuttle. Na britanskoj strani, u Folkestoneu (mjesto gdje se vozila ukrcavaju na vlak u Engleskoj), prijavljena su kašnjenja od oko tri i pol sata, dok su na francuskoj strani, u Calaisu (ulazna točka u Francuskoj), kašnjenja oko dva sata. Putnicima se zasad savjetuje da se prijave prema postojećim rezervacijama, ali uz očekivanje dugog čekanja.

Na Eurostarovim stranicama već je označen veći broj otkazanih polazaka. Iz Londona prema Parizu otkazani su, među ostalima, vlakovi u 14:31, 15:31 i 20:01, dok su u suprotnom smjeru otkazani polasci u 15:12, 17:12, 20:12 i 21:12. Iz Eurostara poručuju da bi popis otkazanih vlakova mogao dodatno rasti.

Sa stanice St Pancras International u Londonu stižu informacije o velikim gužvama, gdje se brojni putnici okupljaju u prostoru za polaske, unatoč upozorenjima da ne dolaze na kolodvor. Eurostar i dalje apelira na putnike da odgode putovanja dok se kvar na električnim instalacijama u tunelu ne otkloni.

POGLEDAJTE VIDEO: Tragičan kraj godine diljem Europe: U snažnim olujama preminulo čak šestero ljudi