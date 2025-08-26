Trump otkrio o čemu je razgovarao s Putinom: 'Rusija je spremna. Mislim da bi i Kina to učinila'

Američki predsjednik Donald Trump otkrio je kako je tijekom sastanka na Aljasci s ruskim kolegom Vladimirom Putinom razgovarao o nuklearnom razoružanju, otkrio je u ponedjeljak Trump novinarima u Bijeloj kući, piše Kyiv Independent.

"Mislim da je denuklearizacija vrlo velika igra", rekao je Trump. "Ali Rusija je spremna to učiniti, i mislim da će Kina biti voljna to učiniti. Ne smijemo dopustiti širenje nuklearnog oružja. Moramo zaustaviti nuklearno oružje", dodao je, ne ulazeći u detalje razgovora.

Kremlj se zasad nije oglasio povodom Trumpove izjave.

Najveći nuklearni arsenal na svijetu

Prema izvješću Federacije američkih znanstvenika (FAS) iz ožujka 2024., Rusija posjeduje najveći nuklearni arsenal na svijetu s ukupno 5580 bojevih glava, od čega oko 1200 čeka na demontažu. Ruski arsenal uključuje taktičko oružje namijenjeno upotrebi na bojištu, ali i strateško oružje koje može dosegnuti teritorij SAD-a.

Od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine, Moskva je u više navrata uputila nuklearne prijetnje Ukrajini i Zapadu. Iako se te prijetnje nisu ostvarile, i dalje postoji zabrinutost zbog ruskih vojnih ambicija. Pregovori o kontroli nuklearnog naoružanja između Moskve i Washingtona do danas nisu imali napretka.

Trump odgovorio Medvedevu

Nekoliko tjedana prije nedavnog sastanka s Putinom, Trump je naredio premještanje dvije američke nuklearne podmornice u "odgovarajuće regije" kao odgovor na oštru retoriku bivšeg ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva.

Podsjetimo, Medvedev je izjavio da bi sve veće uplitanje Washingtona u završetak ruske vojne agresije u Ukrajini moglo približiti SAD i Moskvu izravnom sukobu. Više puta je prijetio nuklearnom eskalacijom i širio propagandu Kremlja koja Rusiju prikazuje kao žrtvu agresije sa Zapada.

Trump je na to optužio Medvedeva da "ulazi na vrlo opasan teritorij", nazvavši ga "propalim bivšim predsjednikom" te ga upozorio da "pazi na svoje riječi".

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto svi o njima pričaju nitko nema pojma što su famozna sigurnosna jamstva za Ukrajinu?