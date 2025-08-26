Djevojčica (3) ušetala u bolnicu s nožem u glavi: Objašnjenje majke je još bizarnije

Trogodišnja djevojčica ušla je u bolnicu u Kini s nožem za voće zabodenim u glavu. Bizarna snimka, napravljena ispred Narodne bolnice Dongchuan, na jugozapadu Kine, prikazuje majku i dijete kako hodaju dok djetetu iz glave viri nož s oštricom od oko 15 centimetara zaboden iznad desnog uha, piše Daily Mail.

Djevojčica je na trenutak zateturala dok je kraj majke stajao član osoblja u bijeloj kuti.

A 3-year-old girl in #Kunming was rushed to hospital with a fruit knife lodged in her head after a household accident. Doctors removed it in time, and she is now in stable condition. Police confirmed it was an accident, not a crime. #China #kids #children pic.twitter.com/43whRy1vyo — Shanghai Daily (@shanghaidaily) August 18, 2025

Prema lokalnim medijima, majka, čije je prezime Hu, ispričala je da je mijenjala posteljinu kada je zamahnula plahtom. Nož je odletio u glavu kćeri.

Međutim, navodno je jedan član bolničkog osoblja rekao da je majka priznala da je uzela nož kako bi uplašila djevojčicu, koja je u to vrijeme imala tantrum, prije nego što ju je slučajno ubola.

Nož se djevojčici zabio u lubanju, a drška joj je virila iz glave.

Foto: X/screenshot

'Da je izvukla nož, rizik bi bio ogroman'

Hu je navodno pokušala, ali nije uspjela, sama izvaditi nož prije nego što je odvela kćer u bolnicu umjesto da pozove hitnu pomoć.

Nakon što joj je neurokirurg uklonio oštricu, stanje djevojčice navodno je stabilno. Ipak, zadržali su je na promatranju.

Liječnik je za China Business View rekao da je djevojčica preživjela zahvaljujući mekoći lubanje.

"Da je majka nepromišljeno izvukla nož, rizik bi bio ogroman. Ispravan postupak bio je odmah potražiti stručnu medicinsku pomoć", rekao je liječnik.

Policija je incident proglasila nesrećom i potvrdila da nije bilo kriminalne namjere. Brojni korisnici društvenih mreža kritiziraju majku zbog onoga što se dogodilo.