Tragedija na Staroj planini: Dječak pao s vodopada i poginuo pred roditeljima

Dječak iz Aleksinca u Srbiji preminuo je u ponedjeljak poslijepodne nakon što se poskliznuo i pao s vodopada Tupavica na Staroj planini, javlja Blic. Prema informacijama Televizije Pirot, nesreća se dogodila u ponedjeljak, nešto prije 15 sati.

Dječak je na vodopadu bio s roditeljima. Popeo se na vrh, poskliznuo i pao. Mještani sela Dojkinci, koji su svjedočili tragediji, kažu u da je dječak pao nakon što je pokušao stati na kamen prekriven skliskim i blatnim algama.

Pirotska hitna medicinska služba potvrdila je da je ekipa liječnika po dolasku na mjesto događaja mogla samo konstatirati smrt. Prema riječima mještana Dojkinaca, dijete iz Aleksinca imalo je između 12 i 15 godina.

Vodopad Tupavica, na kojem se dogodila tragedija, jedan je od najpoznatijih i najposjećenijih slapova na Staroj planini. Smješten je svega pedesetak metara od ceste, zbog čega privlači brojne turiste i ljubitelje prirode.

