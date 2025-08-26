Lete meci, gore kontejneri, političar tvrdi da je pretučen: Miran grad u kaosu nakon smrti tinejdžera (17)

Švicarska, koja slovi za jednu od najmirnijih europskih zemalja, suočava se s masovnim nemirima nakon pogibije tinejdžera (17) u policijskoj potjeri u nedjelju zbog koje je otvorena službena istraga.

Neredi su se nastavili drugu noć zaredom u ponedjeljak, no policija tvrdi da je situacija sada pod kontrolom.

Mladić je poginuo u gradu gradu Lausanne pokušavajući pobjeći od policije koja tvrdi da je vozio ukradeni skuter. Policija je jurila za njim, a prema dostupnim informacijama tinejdžer je izgubio kontrolu nad skuterom dok je prelazio preko ležećih policajaca, udario u zid obližnje garaže i umro na mjestu.

Švicarski mediji pišu da je sedamnaestogodišnjak, čiji identitet nije objavljen, migrantskog podrijetla što je narušilo ionako klimave odnose vlasti i imigrantske zajednice.

Tragedija se dogodila oko četiri sata ujutro u nedjelju, a do iste večeri stotinu maskiranih tinejdžera izašlo je na ulice. Okupili su se u četvrti Prélaz, bacali vatromet na policiju, palili kante za smeće te oštetili autobus.

🇨🇭🔥A White man was chased by approximately 50 migrant youths in Switzerland and brutally attacked.



They scream, "He's fascist!"



Somehow, he managed to escape, which may have saved his life.



He was chased after riots broke out in the city of Lausanne. There, a 17-year-old… pic.twitter.com/WWethjGRgl — Remix News & Views (@RMXnews) August 25, 2025

Političar tvrdi da je napadnut

Na snimkama s ulica vide se zapaljeni kontejneri i rafali vatrometa dok se naoružana policija sukobljava s gomilom. Policija je odgovorila suzavcem i gumenim mecima kako bi rastjerala prosvjednike.

Mnogi stanovnici Lausanne ogorčeni su smrću tinejdžera, smatrajući da to nije izolirana tragedija već dio šire diskriminacije s kojom se suočavaju.

Lokalni vijećnik desničarske antiimigracijske Švicarske narodne stranke (SVP) Thibault Schaller tvrdio je da je napadnut u neredima. Na društvenim mrežama je objavio da ga je okružila grupa od deset do 15 ljudi koji su ga udarali sa svih strana.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

"Zapaljeni su autobusi i kante za smeće što je reakcija na smrt 17-godišnjak mladića koji je poginuo bježeći od policije na ukradenom skuteru. Ne znajući o čemu se radi, krećem prema mjestu događaja. Neki antifašisti me prepoznaju, trojica me okružuju, pritišću mi leđa uza zid i naređuju mi da odem", posvjedočio je Schaller.

Prema njegovim riječima, odbio je otići te je grupu pitao što se događa. "Jedan me gura, ja njega guram unatrag pa se povlačim. Netko nešto vikne i 10-15 ljudi dotrči prema meni sa svih strana. Bježim, primam udarce, blokiraju mi put, padam. Štitim se i podižem dok mi govore da odem. Ostanem, trčim, opet me okružuju, udaraju prije nešto sam uspio pobjeći", tvrdi u objavi.

POGLEDAJTE VIDEO: Nezapamćeni neredi u Sjevernoj Irskoj! Prosvjednici palili kuće i automobile: Povod je seksualni napad?