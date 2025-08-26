Ukrajinka pobjegla iz razorenog doma u 'obećanu' zemlju: Ubio je beskućnik na kolodvoru

Ukrajinska izbjeglica Irina Zarutska (23), koja je pobjegla iz svog ratom razorenog doma u SAD, na smrt je izbodena nožem u Sjevernoj Karolini u petak navečer.

Ubio ju je beskućni i profesionalni kriminalac na željezničkoj stanici, piše New York Post.

Irina Zarutska zadobila je više ubodnih rana i na mjestu je proglašena mrtvom, priopćila je u subotu policijska uprava Charlotte-Mecklenburg.

Zarutska je "nedavno stigla u Sjedinjene Države, tražeći sigurnost od rata i nadajući se novom početku", prema GoFundMe stranici postavljenoj za prikupljanje sredstava za tetu mlade žene i druge članove obitelji tijekom "srceparajućeg razdoblja".

"Tragično, njezin je život prekinut prerano... Ovo je nenadoknadiv gubitak za njezinu obitelj“, stoji u izjavi.

Ubojica je imao uznemirujuće misli

Fotografije koje je snimio lokalni medij WSOC-TV prikazuju policijsku traku koja je ograđivala peron i vlak na stanici lake željeznice te noći. Policija još nije potvrdila je li se ubod dogodio u vlaku, na peronu ili u blizini.

Osumnjičenik Decarlos Brown Jr. (34) prevezen je u lokalnu bolnicu s ozljedama koje nisu opasne po život. Od tada je uhićen i optužen za ubojstvo prvog stupnja.

Brown je poznat policiji od 2011. godine zbog teških krađa, oružanih pljački i prijetnji. Odslužio je pet godina zatvora. U siječnju je tražio pomoć od vlasti jer je imao "uznemirujuće misli". Tvrdio je da mu je netko dao "umjetni" materijal koji kontrolira kada jede, hoda i govori.

"Brown je želio da policajci istraže ovaj 'umjetni' materijal koji se nalazio u njegovom tijelu", stoji u izjavi.

Policajci su potom obavijestili Browna da ima zdravstvenih problema i da više ništa ne mogu učiniti kako bi mu pomogli. To je dovelo do incidenta koji je završio uhićenjem.

Policija nije objavila informacije o tome što je dovelo do smrtonosnog uboda nožem u petak. Istraga je u tijeku.

POGLEDAJTE VIDEO: Ukrajinka koja živi u Hrvatskoj: 'Obitelj mi je u Ukrajini, ljudi su tamo zbunjeni, uplašeni, žive u neizvjesnosti'