Na granici zaustavljen kombi s 24 migranta: Platili tisuće eura da dođu u zapadnu Europu

Granična policija na jugoistoku Bugarske uhitila je dvojicu Gruzijaca nakon što je presrela kombi s 24 afganistanskih migranata, koji su svaki platili po nekoliko tisuća eura kako bi bili prokrijumčareni u zapadnu Europu, prenosi Euronews.

Incident se dogodio u selu Lozenec, na Crnomorskoj obali, oko 60 km od turske granice. Policija je u subotu navečer pokušala zaustaviti kombi na kontrolnom punktu, no vozač se oglušio na znakove. Nakon toga, izgubio je nadzor nad vozilom i udario u parkirane automobile prije nego što je pobjegao.

U kombiju je pronađeno 24 migranata iz Afganistana, od kojih su mnogi bili dehidrirani i bez svijesti. Hitne službe su ih zbrinule, a potom su prebačeni u glavni bugarski prihvatni centar za azilante.

Platili 4.000 eura da stignu do zapadne Europe

Vozač kombija i vozač "pratećeg" automobila kasnije su uhićeni. Jedan od migranata rekao je da su platili 4.000 eura po glavi za krijumčarenje iz Turske prema zapadnoj Europi.

Šef policije, glavni komesar Anton Zlatanov, izjavio je za televiziju bTV da policija svakodnevno presreće grupe migranata.

"Na mnogim dijelovima granice između Bugarske i Turske rijeka čini prirodnu barijeru. Trenutačno je vodostaj vrlo nizak i migranti je lako prelaze", rekao je Zlatanov.

Broj pokušaja ilegalnog ulaska u Bugarsku ove je godine znatno manji nego 2023., koja je bila rekordna po broju migranata. To se, prema Zlatanovu, može zahvaliti pojačanoj graničnoj kontroli i boljoj suradnji sa susjednim državama.

Bugarska se nalazi na jednoj od glavnih ruta migranata s Bliskog istoka i iz Afganistana prema Europi preko Turske.

