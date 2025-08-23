Jedan potez Angele Merkel prije 10 godina zauvijek je promijenio Europu: Posljedice se vide sada

Prije deset godina, Nijemci su stavljali balone na stupove ulične rasvjete kako bi pozdravili mnoštvo stranaca. Popularni tabloid, Bild, objavio je naslov "Izbjeglice, dobrodošle" dok je milijun ili više migranata počelo prelaziti granicu. Skladišta u Berlinu bila su puna donirane odjeće, paketa hrane i igračaka za nove dolaznike. Kreveti na kat popunili su sportske hale, građani i tvrtke su volontirali kako bi pomogli.

U kolovozu 2015. njemačko ministarstvo za imigraciju objavilo je da će Sirijci koji bježe od građanskog rata biti pušteni u zemlju uz minimalne provjere. Zatim je uslijedio trenutak koji je zauvijek promijenio Europu. Tog istog mjeseca, njemačka kancelarka Angela Merkel izgovorila je svoju sada poznatu rečenicu na konferenciji za novinare: "Wir Schaffen Das" ili "Mi to možemo."

Njene riječi bile su poziv ljudima iz cijelog svijeta da dođu u Njemačku, što je izazvalo migracijsku krizu u kojoj su migranti iz raznih zemalja krenuli prema Njemačkoj, piše Daily Mail.

Neposredne posljedice

Bila je to nekontrolirana dijaspora s posljedicama koje i dalje potresaju EU blok od 450 milijuna ljudi, kao i Britaniju – kao što jasno pokazuju mnogi prosvjedi protiv imigracije, posljednji zakazani za ovaj vikend diljem Velike Britanije.

Nakon što je Merkel održala svoj govor, u brojne njemačke provincijske gradove pristizali su vlakovi s novim dolaznicima. Nisu tu bili samo ljudi iz Sirije, već svih nacionalnosti. Neki su bježali od afričkih diktatora, ISIS-ovih područja na Bliskom istoku, muslimanskih zajednica na Balkanu, a bio je tu i velik broj ekonomskih migranata. "Hvala Bogu na gospođi Merkel," rekao je tada novinarki Daily Maila Arif (34). "Bili smo umorni od Pakistana."

Mnoge zemlje Europe slijedile su Njemačku, puštajući migrante. Velike skupine koje su išle prema Njemačkoj pomagale su im brodske rute do Europe – Italija, Španjolska i Grčka. Dijelovi Skandinavije, željni kopirati Njemačku, postali su otvoreni za one koji nisu željeli život u Berlinu ili Hamburgu. Liberalna Švedska ispraznila je ljetne kampove za one koji su stigli. Tamo su iračka djeca – mnogi od njih tinejdžeri – smještena u hostele. Rekli su za Daily Mail da su koristili državne banke za podizanje novca s bankomata.

Suočavanje s posljedicama

Nakon što je Merkel izgovorila svoj poznati govor, dnevno je u njemačke gradove poput Münchena dolazilo gotovo 11.000 migranata, što je granična policija opisivala kao “katastrofalno”. Njemačka je 2015. godine primila 1,1 milijun migranata i azilanata, više od bilo koje druge europske zemlje u istom razdoblju.

Zašto je Merkel to učinila? Nema sumnje da je, s obzirom na mračnu prošlost Njemačke, bila zabrinuta zbog slika koje bi mogle pokazati žene i djecu izbjeglice kako plaču za azilom na njezinoj granici. Angela Merkel navodno je vjerovala je da će njezin doček Sirijaca osigurati njezino mjesto u povijesti, čak joj donijeti Nobelovu nagradu za mir. Ipak, migracijska kriza koja danas potresa Europu i Britaniju također je izazvana njezinim vlastitim ponašanjem.

Posljedice i politička dinamika

Nakon što su granice bile otvorene, anketa je pokazala da 43 posto Nijemaca vjeruje da je imigracija postala prevelika – iako je tek počela.

Izvan novog izbjegličkog doma za 80 migranata u saskonskom Heidenauu, prvi javni otpor prema Merkel došao je već u istim tjednima nakon što je izgovorila svoj govor. Stanovnici, potaknuti desničarskim aktivistima, bacali su dimne bombe i vikali rasističke slogane prema migrantima u domu. Merkel je pokušala smiriti grad osobnim posjetom. Kasnije, nakon što je Merkel otišla iz Heidenaua, stanovnici su pamtili dan kada je izbačena iz grada.

Desetljeće kasnije, Njemačka i cijela Europa suočavaju se s posljedicama odluka koje je Angela Merkel donijela, a politička dinamika dramatično se pomakla prema desnici.

