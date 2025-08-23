Zloglasnoj braći sud odbio uvjetni otpust, evo kada mogu predati novi zahtjev

Lyleu Menendezu, zatočenom sa svojim bratom Erikom 35 godina zbog ubojstva sačmaricom vlastitih roditelja 1989. u njihovom domu na Beverly Hillsu, odbijen je u petak zahtjev za uvjetno puštanje na slobodu, dan nakon što je ista odluka donesena u vezi njegovog mlađeg brata.

Odluku je objavio Kalifornijski odjel za kazneno-popravne ustanove i rehabilitaciju (CDCR), matična agencija državnog Odbora za saslušanja o uvjetnom otpustu, nakon postupka koji je trajao više od 11 sati.

Povjerenici Odbora dodijeljeni tom slučaju zaključili su da još uvijek ima naznaka da bi 57-godišnji Lyle predstavljao rizik za javnost ako ga se pusti iz zatvora.

On se na saslušanju pojavio video vezom iz zatvora u San Diegu.

Povjerenica za uvjetni otpust Judy Garland je rekla da Lyle nije bio uzoran zatvorenik.

"Osoba koja krši pravila u zatvioru kršit će ih i na slobodi", rekla je Garland.

Dvojica braće mogu ponovo podnijeti zahtjev za uvjetni otpust za tri godine.

Osuđeni su zbog teškog ubojstva na suđenju prije tri desetljeća koje je privuklo veliku pažnju javnosti i medija.

Roditelji ih zlostavljali?

Dvojica braće su pucnjima iz sačmarice ubili svoje roditelje, Josea i Kitty Menendez 20. kolovoza 1989. dok su u svom domu gledali televiziju. Braća su ih upucala više od deset puta, a Erik je čak ponovno napunio oružje kako bi nastavio pucati u majku. On i brat tvrde da su djelovali u samoobrani nakon godina seksualnog zlostavljanja od strane oca i emocionalnog zlostavljanja od strane majke.

U trenutku ubojstva Lyle je imao 21, a Erik 18 godina.

Otac je bio bogati direktor u industriji zabave. Tužitelji su na suđenju tvrdili da su braća na hladnokrvan i proračunat način ubili svoje roditelje motivirani pohlepom i nastojanjem da se što prije dokopaju višemilijunskog bogatstva koje su počeli trošiti odmah nakon ubojstva.

Uhićeni su tek nakon što je policija saznala za njihova priznanja psihologu.

Odbijanje uvjetnog otpusta vjerojatno će preusmjeriti fokus na guvernera Gavina Newsoma, koji zasebno razmatra zahtjev braće za pomilovanjem. Pomilovanje bi moglo doći u obliku smanjene kazne ili oprosta, ali ne bi poništilo njihove osude. Uplitanje u tako kontroverzan slučaj moglo bi biti politički rizično za Newsoma, kojeg se smatra potencijalnim predsjedničkim kandidatom.

Osim toga, braća su zatražila i novo suđenje zbog novih dokaza u slučaju, o čemu sudac još odlučuje, a čemu se protivi ured okružnog tužitelja Los Angelesa.

Dvojac se u pritvoru nalazi od 1990., a osuđeni su u srpnju 1996. na doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja.

Ta je kazna smanjena u svibnju ove godine na 50 godina zatvora do dožvotnog zatvora s mogućnošću pomilovanja nakon što odsluže polovicu kazne. To je bilo moguće jer su, prema zakonu Kalifornije, u trenutku izvršenja zločina bili mlađi od 26 godina.

POGLEDAJTE VIDEO Uznemirujuće: Nova snimka premlaćivanja s hrvatske obale. Mlatila ga trojica, priveden i pretučeni Ukrajinac