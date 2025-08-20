Tinejdžerica, koja je ubila majku i očuha, ušla u sudnicu s osmijehom, izašla u suzama

Sedamnaestogodišnja Sarah Grace Patrick, optužena za brutalno ubojstvo svoje majke i očuha, pojavila se pred sudom nasmijana i opuštena, no samo nekoliko minuta kasnije slomila se kad je sudac odlučio da ostaje u pritvoru bez mogućnosti jamčevine.

Patrick je u zgradu Višeg suda okruga Carroll stigla u 8 sati ujutro, dovezena policijskim vozilom. Nosila je zatvorski kombinezon u neonski zelenoj boji, a ruke su joj bile vezane lancima, piše Daily Mail.

Tinejdžerica, uredno počešljana s pletenicom, nasmijano je razgovarala s drugom maloljetnom zatvorenicom u narančastom kombinezonu, dok su zajedno čekale poziv u sudnicu.

Briznula u plač

No, idilična slika ubrzo je nestala. U trenutku kada je sudac objavio da ostaje u pritvoru bez mogućnosti izlaska na slobodu, Sarah Grace briznula je u plač. Iz dijela sudnice gdje su sjedili članovi obitelji žrtava čuli su se tihi uzdasi olakšanja.

Dok je sjedila uz svoju odvjetnicu po službenoj dužnosti, Latoyu Williams, tinejdžerica Sarah Grace Patrick više je puta djelovala vidno uznemireno, s izrazom lica koji se povremeno lomio pod teretom iščekivanja. Nadala se da će svjedočanstva podrške članova obitelji i prijatelja uvjeriti suca Dustina Hightowera da joj omogući izlazak na slobodu uz jamčevinu, pod skrb bližnjih koji su sjedili samo nekoliko metara iza nje.

No, sudac je odlučio drugačije – jamčevina joj nije odobrena, a Patrick ostaje u pritvoru.

Sedamnaestogodišnjakinja je uhićena prošlog mjeseca i optužena za dvostruko ubojstvo i dva slučaja teškog napada, nakon što su njezina majka, Kristin Brock (41), i očuh James Brock (45) pronađeni mrtvi 20. veljače u njihovoj kući u Carrolltonu, 70-ak kilometara zapadno od Atlante. Oba su tijela imala višestruke prostrijelne rane.

Dvostruki život na društvenim mrežama

U mjesecima nakon zločina, a prije nego što je postala osumnjičenica, Sarah Grace je na društvenim mrežama objavljivala objave koje su ostavljale dojam da tuguje zbog gubitka roditelja. Na TikToku je čak kontaktirala autore true crime sadržaja, tražeći pomoć u "rješavanju" slučaja, predstavljajući se kao kći žrtava.

Iako još nije službeno iznijela svoju obranu na sudu, iz kruga njezine obitelji i odvjetnice dolaze poruke kako Patrick poriče optužbe i tvrdi da je nedužna.

Otac optužene tinejdžerice brani kćer

Doniel "DJ" Patrick, biološki otac Sarah Grace Patrick, brani svoju kćer na društvenim mrežama, tvrdeći kako nije počinila brutalna ubojstva. Njegova djevojka Katie u ekskluzivnom razgovoru za Daily Mail izjavila je:

"Sarah Grace tvrdi da je nevina, mi joj vjerujemo", rekla je.

DJ je prijateljima prije sudskog ročišta rekao da očekuje "veliki dan“. No, samo pola sata nakon početka saslušanja svjedoka, situacija je postala previše emotivna za njega. Suočen s teškim iskazima, DJ je napustio sudnicu u suzama, a izvan zgrade su ga tješili pristaše.

Predviđeni datum suđenja je 5. siječnja 2026. godine, što znači da Sarah Grace čeka dugačak boravak u zatvoru. Na sudu je rečeno da je zbog svoje sigurnosti i dobi smještena u samicu.

Policija tvrdi da su Kristin i James Brock ubijeni dok su spavali u svojoj kući u Carrolltonu. Sarah Grace, tada 16-godišnjakinja, bila je u kući tijekom zločina i nazvala je hitnu pomoć nakon što je njezina tada petogodišnja polusestra Jaley pronašla beživotna tijela.

U početku nije bilo osumnjičenih, a smrt para djelovala je kao misteriozna tragedija koja je ostavila dvije male djevojčice bez roditelja.

Mjesecima nakon tragedije, Patrick je glumila uplakanu i razočaranu kćer, održala dirljiv govor na sprovodu i objavljivala potresne videozapise o roditeljima na TikToku.

Policija i obitelj žrtava sumnjali su u autentičnost njezine tuge, no njezini pristaše tvrde da je to bila prirodna reakcija na gubitak.

