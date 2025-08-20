Usred noći pojavila se jeziva svjetlost, vatrena kugla šokirala očevice - otkrili što je!
Očevici iz Japana navode da je izgledalo kao da je odjednom svanulo
Ogromna vatrena kugla projurila je nebom zapadnog Japana šokirajući stanovnike, svjetlost je bila toliko jaka da je zaslijepila one koji su promatrali zvjezdano nebo. No stručnjaci su umirili i pojasnili da se radi o prirodnom fenomenu, a ne o invaziji vanzemaljaca.
Videozapisi i fotografije iznimno sjajne kugle svjetlosti vidljive stotinama kilometara pojavili su se na internetu ubrzo nakon 23.00 sata po lokalnom vremenu u utorak, objavio je The Guardian.
"Bijelo svjetlo koje nikada prije nisam vidio spustilo se odozgo i postalo je toliko jarko da sam jasno mogao vidjeti oblike kuća oko nas", rekao je Yoshihiko Hamahata, koji je vozio u prefekturi Miyazaki, za javnu televiziju NHK.
"Činilo se kao da svanulo. Na trenutak nisam znao što se dogodilo i bio sam jako iznenađen", rekao je.
Iznimno sjajan meteor
Toshihisa Maeda, voditelj Svemirskog muzeja Sendai u regiji Kagoshima na jugozapadu Japana, rekao je da se radi o iznimno sjajnom meteoru.
Čini se da je ušao u Tihi ocean, rekao je, dodajući: "Ljudi su izvijestili da su osjetili vibracije zraka. Bilo je sjajno poput mjeseca."
Predmeti koji uzrokuju takve vatrene kugle mogu premašiti veličinu od jednog metra, prema NASA-i. Vatrena kugla koja eksplodira u atmosferi tehnički se naziva bolidima, iako se izraz vatrena kugla često koristi naizmjenično.
