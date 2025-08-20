Stravičan sudar autobusa i kamiona: Ozlijeđeno 30 ljudi, većina se vraćala s Balkana

Autobus s pedeset putnika zabio se u kamion u srijedu odmah poslije ponoći na planini Irschenberg u njemačkoj saveznoj zemlji Bavarskoj. Ozlijeđeno je preko 30 ljudi, a većina se vraćala s Balkana u Njemačku, piše Fenix.

Kamion s prikolicom natovaren povrćem, kojim je upravljao 46-godišnji Poljak, spuštao se niz planinu Irschenberg u desnoj traci prema Münchenu kada se autobus s Kosova, kojim je upravljao 49-godišnji vozač autobusa iz Slovenije, s ukupno 50 osoba u njemu, sudario s njim. Najviše putnika u autobusu je s Kosova, koji su u Njemačkoj na privremenom radu.

Vozač autobusa prekasno je vidio kamion i prikolicu

Prema prvim policijskim nalazima, vozač autobusa prekasno je uočio kamion i prikolicu ispred sebe. Pokušao je skrenuti ulijevo, ali se zabio u prikolicu kamiona. Prednji dio autobusa zaglavio se na stražnjem dijelu prikolice i teško je oštećen, pišu njemački mediji. Prikolica kamiona također je znatno oštećena u udaru.

Na mjesto događaja stiglo je mnogo djelatnika hitnih službi kako bi pružile pomoć putnicima. Kako bi se osiguralo uredno liječenje, u prostoriji za opremu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Irschenberg postavljeno je mjesto za prikupljanje ozlijeđenih, gdje su liječnici hitne pomoći i bolničari pružili daljnju pomoć. Raspoređen je i spasilački helikopter.

Prema trenutnim informacijama, u sudaru je ozlijeđeno 30 osoba. Dvoje ih je prevezeno u bolnicu, a četiri ozlijeđene osobe također su prebačene u bolnice na daljnju procjenu.

