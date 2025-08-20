Naoružan čekićem zapalio vatru i razbijao stakla u zračnoj luci: Pogledajte kako su ga svladali

U srijedu oko 10.30 sati na milanskom aerodromu Malpensa izbio je incident kada je muškarac, naoružan čekićem, provalio u zgradu zračne luke i izazvao kaos među putnicima i osobljem, piše Metro.co.uk.

Na snimkama koje su se ubrzo pojavile na društvenim mrežama, vidi se kako muškarac razbija ekrane za prijavu na let te potom podmeće požar u kanti za smeće.

Foto: Instagram

Nije poznato je li u incidentu bilo ozlijeđenih, a sigurnosne službe brzo su intervenirale i privele počinitelja. Motiv napada zasad nije službeno potvrđen.

Putnici su evakuirani iz pogođenog dijela terminala, a letovi su privremeno odgođeni.

Snimka podijeljena na Instagramu prikazuje napad oko 10.30 sati u srijedu u zoni odlaska Terminala 1.

Muškarac je prvo zapalio kantu za smeće prije nego što je uzeo čekić i razbio zaslone između dva šaltera za prijavu. Zatim je pokušao udariti više pripadnika sigurnosne službe.

U videu se vidi kako gomila bježi iz terminala dok muškarac nastavlja svoje divljanje, a u pozadini bjesni plamen.

Navodno je zaposlenik digao uzbunu nakon što je primijetio dim. Zatim je navodno skočio u akciju kako bi zaustavio nasilnika koji je pokušavao uništiti zaslone između šaltera za prijavu 12 i 13. Dio zračne luke Milano Malpensa zatvoren je dok su vatrogasci upali kako bi ugasili plamen. Osoblje zračne luke reklo je da je zrak unutra još uvijek "neprodišan", a pojavile su se slike koje prikazuju terminal ispunjen tamnim dimom.

