Biznismen silovao usnulu 15-godišnjakinju tijekom leta: Pogledajte kako je kažnjen

Neimenovani muškarac (44) osuđen je za seksualni napad na 15-godišnju djevojčicu na letu švicarske tvrtke u ožujku, piše Daily Mail.

Muškarac je napao tinejdžericu, koja je sjedila do njega, nakon što je zaspala tijekom devetosatnog leta od Mumbaija do Züricha. Nije poznato otkud je napadač osim da je u vrijeme napada radio u Belgiji. Djevojka i muškarac vodili su kratak, površan razgovor prije nego što je maloljetnica zaspala.

Muškarac je zatim "neprimjereno" dirao nju i sebe.

Priznao je djela na Okružnom sudu u Bülachu i izjavio da je shvatio da je pogriješio.

Također je priznao da mlada žena nije pristala na seksualni odnos.

Detalji slučaja objavljeni su nakon kontroverznih rasprava o formuli "ne znači ne".

Amandman je stupio na snagu prije godinu dana i znači da se silovanje sada smatra počinjenim ako žrtva riječima ili gestama pokaže da ne pristaje na spolni čin.

Zabrana ulaska u zemlju

Prije izmjene, silovanje se događalo samo ako je počinitelj prijetio žrtvi ili upotrijebio nasilje.

Nadalje, kazneno djelo silovanja više ne obuhvaća samo prisilni spolni odnos sa ženom, već sada uključuje i radnje slične spolnom odnosu koje uključuju fizičku penetraciju.

Muškarac je osuđen i za silovanje maloljetnog djeteta. Dobio je uvjetnu kaznu od 1,5 godina, ali je neće morati odslužiti jer je u pritvoru od ožujka.

Sudac je kaznu opisao kao prilično blagu i jedva primjerenu.

Muškarcu je zabranjen ulazak u Švicarsku sljedećih pet godina i doživotno mu je zabranjeno bavljenje bilo kakvom aktivnošću koja uključuje redoviti kontakt s maloljetnicima.

Postupak će ga koštati otprilike 9000 švicarskih franaka. Oduzetih 1360 franaka bit će iskorišteno za pokrivanje tih troškova.

Nakon suđenja, muškarac je pušten iz pritvora i predan Uredu za migracije radi deportacije.

POGLEDAJTE VIDEO: Četiri broda i avion spašavali Talijane, dočekala ih Hitna na kopnu, a oni? Pobjegli glavom bez obzira