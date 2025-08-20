Neidentificirani objekt pao u polje: Pronađeni ostaci, sumnja se na ruski dron

U noći s ponedjeljka na utorak na polje kukuruza u mjestu Osiny, u Lubelskom vojvodstvu, srušio se neidentificirani objekt. Policija je na mjestu pronašla pougljenjene metalne i plastične ostatke. Prema neslužbenim informacijama, riječ je najvjerojatnije o dronu tipa Shahed, koji Rusi koriste u ratu protiv Ukrajine, piše Rzeczpospolitej.

"Pronašli smo mjesto u polju kukuruza gdje je moglo doći do eksplozije zasad nepoznatog objekta. Nađeni su pougljenjeni dijelovi različitih veličina, razbacani u krugu od nekoliko desetaka metara", rekao je policijski glasnogovornik Marcin Józwik te je dodao da je dojava o eksploziji stigla u 2:22 ujutro.

Eksplozija je bila toliko jaka da su u tri obližnje kuće popucala stakla na prozorima, no nitko nije ozlijeđen. Policija osigurava razbacane ostatke i teren, a površina polja je spaljena, ali nema kratera od udara. Vatrogasci nisu morali gasiti požar.

Ruski ili iranski dron

Poljsko Operativno zapovjedništvo Oružanih snaga priopćilo je da preliminarne analize radarskih podataka ne pokazuju povredu poljskog zračnog prostora, ni iz smjera Ukrajine ni iz smjera Bjelorusije. Dodali su kako bi objekt mogao biti dio starog motora s propelerom.

Na terenu rade vojska i vojna policija, a uključeni su i zračni te kopneni potražni timovi. Prema neslužbenim navodima, moglo bi se raditi o iranskom dronu Shahed 131 ili 136. Rusija je 2023. pokrenula vlastitu proizvodnju Shaheda 136, koristeći domaće elektroničke komponente.

Neki objekti oštećeni, ali stanovništvo nije ugroženo

"Znamo da je došlo do eksplozije i da na terenu leže ostaci, ali zasad nećemo potvrđivati o kakvom je objektu riječ", izjavio je lubelski vojvoda Krzysztof Komorski.

Potvrdio je da je oštećeno nekoliko objekata, ali da nema prijetnje po sigurnost stanovnika. Na terenu su policija, vojska, vatrogasci i druge službe, uključujući i kontraobavještajce.

Najteži incident dogodio se u 2022. godini

Od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače 2022. poljski zračni prostor već je nekoliko puta bio povrijeđen. Najteži incident zbio se 15. studenoga 2022. u selu Przewodów, gdje je pala raketa i usmrtila dvojicu mještana.

U prosincu 2023. raketa bez bojne glave preletjela je gotovo preko cijele Poljske prije nego što je pala u šumu kod Bydgoszcza. U ožujku 2024. još jedan projektil ušao je u poljski zračni prostor, u kojem je proveo 39 sekundi.

