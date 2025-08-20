Više od 70 mrtvih u prometnoj nesreći: Stradali deportirani Afganistanci iz Irana

Više od 70 ljudi poginulo je u utorak u prometnoj nesreći u provinciji Herat na zapadu Afganistana, objavila je policija. Autobus je prevozio Afganistance nedavno vraćene iz Irana koji su se ukrcali u vozilo na graničnom prijelazu Islam Qali.

"Do nesreće je došlo kada se autobus koji je prevozio deportirane migrante u Kabul zapalio nakon sudara s kamionom i motociklom", rekao je glasnogovornik provincijske vlade Ahmadulah Mutaki.

Poginuli svi putnici u autobusu

Poginula je 71 osoba od kojih je 17 djece, prenosi Reuters. Mutaki je nadodao da su svi putnici u autobusu poginuli, kao i dvije osobe iz kamiona i dvije koje su bile na motociklu.

"Zbog prevelike brzine i nepažnje, (autobus) je skrenuo s glavne ceste i snažno se sudario s kamionom u pokrajini Herat", priopćila je policija.

Prometne nesreće česte su u Afganistanu, djelomice zbog loših cesta nakon desetljeća ratovanja, rizične vožnje na autocestama i slabog nadzora prometa.

Više od milijun Afganistanaca napustilo je Iran

Od siječnja je više od 1,5 milijuna Afganistanaca napustilo Iran, a neki su tamo živjeli generacijama. Dan prije nesreće, iranski ministar unutarnjih poslova Eskandar Momeni najavio je da će još 800.000 ljudi morati napustiti zemlju do idućeg ožujka, piše BBC.

Stručnjaci upozoravaju da Afganistan nema kapacitet primiti sve veći broj svojih državljana koji se prisilno vraćaju u zemlju pod vlašću talibana. Država se već suočava s velikim priljevom povratnika iz Pakistana, koji također prisiljava stotine tisuća Afganistanaca na odlazak.

