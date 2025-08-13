Dvoje djece iz Palestine dobilo posebnu čast na UEFA-inom Superkupu

U ceremoniji dodjele medalja nakon Superkupa uz predsjednika UEFA-e Aleksandera Čeferina sudjelovalo je i dvoje djece izbjeglica iz Palestine.

Samo nekoliko sati prije početka Superkupa, Europska nogometna federacija UEFA objavila je da će dvoje djece iz Palestine sudjelovati na ceremoniji dodjele medalja nakon utakmice.

Tala (12) i Mohamed (9) pridružili su se predsjedniku krovne nogometne organizacije "Starog kontinenta" Aleksanderu Čeferinu na podiju dok je igračima nakon utakmice dijelio medalje.

"Dvanaestogodišnja Tala je mlada palestinska djevojčica krhkog zdravlja koja je prebačena u Milano kako bi primila odgovarajuću medicinsku skrb, budući da je u Gazi nakon početka rata nedostajala odgovarajuća oprema. Tali će se na podiju pridružiti devetogodišnji Mohamed, koji je tijekom rata izgubio roditelje i teško je ozlijeđen nakon zračnog napada," objavila je UEFA u priopćenju.

Stop ubijanju djece i civila

Još devetero djece izbjeglica iz raznih kriznih područja diljem svijeta (Afganistan, Irak, Nigerija, Palestina, Ukrajina) sudjelovalo je u ceremoniji otvaranja utakmice Superkupa, a tijekom predstavljanja obje momčadi nosili su transparent s natpisom: "Stop ubijanju djece, Stop ubijanju civila".

Devetero djece su korisnici jednog od službenih partnera UEFA-ine Zaklade za djecu, Inter Campusa, zaklade aktivne, između ostalog, u socijalnoj integraciji među različitim etničkim skupinama i kulturama.

