Čudo u Udinama! Tottenham imao sve, PSG se vratio i slavio nakon raspucavanja

UEFA Superkup

Bluenergy Stadium, Udine

PSG - Tottenham

2:2

(4:3 pen)

(85' Lee 90+3' Ramos/39' Van de Ven 48' Romero)

Sastavi:

PSG: Chevalier - Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi - Barcola, Vitinha, Zaire-Emery - Kvaratskhelia, Dembélé, Doué

Tottenham: Vicario - Van de Ven, Danso, Romero - Porro, Bentancur, Palhinha, Spence - Sarr, Kudus, Richarlison

Nogometaši PSG-a pobjednici su europskog Superkupa nakon što su u Udinama pobijedili Tottenham boljim izvođenjem jedanaesteraca sa 4-3.

Susret je nakon 90 minuta završio 2-2, nakon što je Tottenham do 85. minuti vodio sa 2-0.

Tottenham je poveo u 39. minuti golom Mickyja van de Vena, a u 48. minuti je Cristian Romero zabio za 2-0. PSG je u samoj završnici uspio izjednačiti preko Kanga-in Leea (85) i Goncala Ramosa (90+4) gurnuvši susret u lutriju jedanaesteraca.

Prilikom izvođenja jedanaesteraca presudili su promašaji Van de Vena i Tela, dok je Vitinha bio neprecizan kod Parižana.

Mladi hrvatski nogometaš Luka Vušković ostao je na klupi Tottenhama.

Parižani su aktualni prvaci Europe, nakon što su u finalu deklasirali Inter sa 5-0, dok su Spursi osvojili Europsku ligu pobjedom protiv Manchester Uniteda.

Zanimljivo, u posljednjih 13 izdanja Superkupa čak 12 puta do trofeja su stigli osvajači Lige prvaka. Izuzetak je bio Atletico Madrid 2018. kada je sa 4-2 pobijedio europskog prvaka Real Madrid.

Za PSG je to bilo drugo finale nakon poraza od Juventusa 1996. godine i prvo slavlje, dok je londonski sastav prvi put igrao u ovom natjecanju.

Zanimljivo, oba sastava su imala nemiran uvod u susret. Turbulencije u pariškom sastavu izazvao je potez Luisa Enriquea koji je izostavio iz momčadi Gianluigija Donnarummu, a njegovo mjesto zauzeo je Lucas Chevalier. Razočarani talijanski vratar gotovo sigurno napušta Park prinčeva, a sve je izglednije kako će karijeru nastaviti na "otoku".

S druge strane novi menadžer Tottenhama Thomas Frank je u Londonu ostavio Yvesa Bissoumu zbog nediscipline, točnije stalnih kašnjenja na treninge i okupljanja.

Nakon čvrstog i ne pretjeranog zanimljivog otvaranja susreta, prvu priliku imao je Tottenham u 23. minuti, Richarlison je odlično pucao sa 20 metara, ali je Lucas Chevalier odlično reagirao.

Bolju igru Spursi su okrunili vodstvom u 39. minuti, a strijelac je bio Micky van de Ven.

Vratar Vicario je izveo slobodan udarac, Romero je glavom spustio loptu pred gol do Palhinhe koji je pucao, Chevalier je obranio odbivši loptu u vratnicu, a Van de Ven je pospremio odbijanac u mrežu.

U posljednjim trenucima prvog dijela Tottenham je mogao i do drugog gola, Richarlison se dobro snašao i pucao, ali je uzdrmao okvir gola. Naknadno je svirano zaleđe.

Međutim, u 48. minuti sve je bilo čisto. Pape Sarr je ubacio iz slobodnog udarca, a Romero na drugoj vratnici glavom svladao Chevaliera koji je mogao i bolje reagirati.

Tottenham je opasno zaprijetio i u 58. minuti, Porro je pucao iz slobodnog udarca, ali je pogodio živi zid od kojeg se lopta odbila u korner.

PSG je prvu veliku priliku imao tek u 66. minuti kada je pucao Doue, ali je Vicario obranio. U nastavku akcije Parižani su zatresli mrežu, ali iz zaleđa. U 71. je zaprijetio i Dembele, ali je pucao pored gola.

Europski prvak se vratio u život u 85. minuti lijepim golom Leea s ruba kaznenog prostora. U 89. minuti sa slične pozicije je pucao i Mendes, ali je obrana blokirala njegov udarac.

PSG je nastavio pritiskati i u četvrtoj minuti nadoknade uspio je izjednačiti, Dembele je ubacio s desne strane, a Ramos glavom zabio za 2-2.

Prilikom izvođenja jedanaesteraca za PSG su zabili Ramos, Dembele, Lee i Mendes, dok je Vitinha pucao pored gola. Na suprotnoj strani Solanke, Betancour i Porro su zabili, Chevalier je obranio udarac Van de Vena, a Tel je pucao pored gola.

Kronologija

- Nuno Mendes zabija i PSG je osvojio Superkup!

- Pedro Porro zabija i drži Tottenham u igri.

- Lee zabija! PSG ima prednost uoči zadnje serije!

- Mathys Tel je promašio!

- Dembele zabija i sada je 2:2 nakon tri serije.

- Van de Venu brani Chevalier!

- Ramos pogađa po sredini! 1:2

- Bentancur dovodi Tottenham do 2:0 odličnim udarcem!

- Vitinha promašuje! Poslao je Vicarija u krivu stranu, ali promašio gol.

- Solanke puca i pogađa!

- Pucat će se ispred navijača Tottenhama. Prvi pucaju Spursi.

Nema produžetaka. Ide se odmah na jedanaesterce. PSG je bio potučen veći dio utakmice, ali uspjeli su u posljednjim minutama doći do izjednačenja.

90+7' - Kraj utakmice! 2:2 je, idemo u raspucavanje s bijele točke za naslov.

90+4' - GOOOOOOL! PSG dolazi do 2:2! Ramos je zabio glavom nakon ubačaja Dembelea.

90' - Lucas Bergvall ulazi umjesto Pape Sarra. PSG će imati šest minuta nadoknade nade,

85' - GOOOOL! Iz ničega se vraća PSG. Lee je lijepo pogodio iz daljine. Lopta se odbila do Vitinhe koji je kratko odigrao za Korejca, a on sjajno s 18 metara pogađa suprotni kut.

79' - Kudus izlazi kod Spursa. Mathys Tel ulazi u igru.

77' - I Doué izlazi. Ulazi Goncalo Ramos.

72' - Dominic Solanke i Archie Gray ulaze kod Tottenhama. Richarlison i Palhinha izlaze.

71' - Steže obruč sada PSG. Tottenham se uspješno brani, a Parižani traže priključak.

67' - Barcola šepajući napušta teren. Ulazi Ibrahim Mbaye. Zaire-Emery također izlazio, ušao je Lee Kang-In.

67' - Zabio je sada PSG, ali u zaleđu je bio Ruiz koji je asistirao Barcoli. Ostaje 2:0 za ptiće.

60' - Mijenjat će Enrique, krajnje je vrijeme. Kvartskhelia izlazi, a Fabian Ruiz ulazi. Doué će na svoju krilnu poziciju. Eksperiment s njim u sredini nije upalio.

59' - Pedro Porro je probao izravno iz slobodnog udarca, od bloka je to otišlo u korner.

52' - Umalo i treći gol. Opet je to bio ubačaj na drugu vratnicu, ali treći stoper Tottenhama ne dolazi do pogotka. Danso je pucao u vanjski dio mreže.

48' - GOOOOOOL! Romero zabija glavom za 2:0. Ponovno iz prekida, lopta ide na drugu vratnicu gdje je Romero koji glavom pogađa Chevalieru kroz ruke. Dva stopera Tottenhama su zabili golove. Parižani su u problemima.

48' - Richarlison krade loptu u opasnoj zoni, odmah puca, ali brani Chevalier.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme.

Tottenham potpuno zasluženo vodi na poluvremenu. Spursi su bili bolji i jedina su momčad koja prijeti. Enrique nikako ne može biti zadovoljan. Thomas Frank ga je nadigrao u prvom dijelu.

45' - Vratnica spašava PSG. Kudus je pogodio vratnicu, ali čini se da je svejedno bilo zaleđe. To je i kraj prvog dijela

39' - GOOOOOOOL! Vodi Tottenham! Mickey van de Ven je strijelac. Vicario je ubacio iz slobodnog udarca sa sredine terena, Romero je glavom prenio loptu, zatim je udarac Porra završio u gredi pa se lopta odbija do Nizozemca koji to sprema za zasluženo vodstvo Tottenhama.

33' - Tottenhamov pritisak radi probleme PSG-u, a momčad Thomasa Franka za sada ima rješenja za sve opasne karike PSG-a, trenutno su bolja momčad.

23' - Richarlison je ukrao loptu, pa duplim pasom s Kudusom došao do dobre prilike, ali njegov udarac brani novi vratar PSG-a. Najbolja situacija do sada.

19' - Porro je iz slobodnjaka dobro ubacio, ali udarac Palhinhe glavom ide iznad gola Chevaliera.

15' - Kudus i Porro dobro kombiniraju po desnoj strani napada Tottenhama, ali za sada bez opasnih prilika.

8' - Kvaratskhelia je dobio loptu na 6-7 metara od gola Tottenhama, ali pucao je iz okreta pokraj gola.

5' - Tottenham je počeo s visokim pritiskom. Prvi je pucao Porro odmah na početku susreta, ali pored vratiju.

1' - Počela je utakmica! Nadamo se zanimljivom Superkupu

- Još 15 minuta je ostalo do početka utakmice u Udinama. Danas ćemo saznati tko će uzeti prvi europski trofej ove sezone.

- Stigli su sastavi. Luka Vušković je na klupi Tottenhama.

Najava



Osvajač Lige prvaka, PSG i osvajač Europske lige, Tottenham danas odlučuju o osvajaču prvog europskog trofeja ove sezone, UEFA-ina Superkupa.

Utakmica se igra u Udinama, a puno više promjena u odnosu na prošlu sezonu doživio je Tottenham kojeg više ne vodi Ange Postecoglou.

Trener PSG-a Luis Enrique je bez jednog od svojih najvećih aduta, otpisanog vratara Donnarumme. Trener Tottenhama Danac Tomas Frank debitirat će u novom klubu, a u sastavu Spursa je hrvatski reprezentativac 18-godišnji Luka Vušković. Korejac Son naputio je klub nakon 10 godina, a James Maddison izbivat će dobar dio sezone zbog teške ozljede koljena.

Za obje momčadi ovo bi bio prvi Superkup naslov. Tottenham će prvi put nastupiti u Superkupu dok je PSG 1996. izgubio od Juventusa ukupnim rezultatom 9:2 (tada su se igrale dvije utakmice).

Utakmicu sudi Portugalac Joao Pedro Pinheiro.

