Kamere uhvatile bivšeg trenera Hajduka dok su navijači PSG-a krali šou u Udinama

Kamere uhvatile bivšeg trenera Hajduka dok su navijači PSG-a krali šou u Udinama
Foto: Profimedia
Navjači PSG-a bili su u svom standardnom izdanju.
Utakmica europskog Superkupa igra se u Udinama između PSG-a, osvajača Lige prvaka i Tottenhama, osvajača Europske lige.

Navijači PSG-a i Tottenhama bili su ravnomjerno raspoređeni, a mnoga poznata lica bila su i u VIP loži. Bio je tu predsjednik UEFA-e Aleksandar Čeferin, predsjednik PSG-a, a kamere su uhvatile i Gennara Gattusa, talijanskog izbornika i bivšeg trenera Hajduka koji je pratio utakmicu u društvu svoga pomoćnika Leonarda Bonuccija.

13.8.2025.
21:58
Sportski.net
Profimedia
