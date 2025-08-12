Sve utakmice Lige prvaka igraju se danas, a niti jedna sutra. Evo zašto i što UEFA želi

Danas se igra svih 10 uzvratnih utakmica trećeg pretkola Lige prvaka. To je pomalo i raritet jer obično se utakmice raspodjele na dva dana, utorak i srijedu. Ovoga tjedna, iznimno se sve igraju u utorak, a jasan je i razlog.

Naime, u srijedu, 13. kolovoza igra se UEFA-in Superkup između osvajača Lige prvaka, PSG-a i osvajača Europske lige, Tottenhama. UEFA želi povećati gledanost te utakmice i zato nisu dozvolili da se u to vrijeme igraju kvalifikacije za Ligu prvaka pa se sve igraju danas.

To maximize the TV viewership for their Super Cup match on Wednesday (🇨🇵 PSG v Spurs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), UEFA mandates that ALL 10 🔵 UCL Q3 matchups have to be played on the same Tuesday night. pic.twitter.com/RRQX5tx27b — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 12, 2025

U srijedu se jedino još igra jedna utakmica uzvrata Konferencijske lige između Istanbul Basaksehira i Vikinga. To je zbog Besiktasa koji je također iz Istanbula, a svoj uzvrat sa St. Patricksom igra u četvrtak. Basaksehir i Viking igraju u 18 sati tako da će i ona završiti prije početka Superkupa.

UEFA očigledno nije zadovoljna kakva je bila gledanost utakmica Superkupa prošlih godina pa se sada odlučila za ovaj potez kako bi možda povećali gledanost.

