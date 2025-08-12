Rijeka je pogriješila u prvoj utakmici, imaju šanse za preokret, ali ovo moraju napraviti

Rijeka danas ima "samo" jedan zadatak, izbjeći najveću sramotu u povijesti kluba. Zvuči to malo grubo, ali tako je. Uz sve dužno poštovanje koje Irci svakako zaslužuju, oni bi bili najslabija momčad koja je izbacila Rijeku u Europi.

U posljednjem desetljeću (najviše nakon korona-krize) momčadi s dna europske nogometne ljestvice uvelike su smanjile svoj zaostatak za, takoreći, sredinom i vrlo je teško nekoga pregaziti i sve riješiti u prvoj utakmici. Ipak, Rijeka je i dalje puno kvalitetnija od Shelbournea i ispadanje bi uistinu bila sramota.

Što se dogodilo u Rijeci?

Što se onda dogodilo na Rujevici. Podcjenjivanje? Precjenjivanje? Pa, pomalo od oboje. Rijeka je u startu precijenila irskog prvaka. Nisu krenuli dovoljno hrabro na gol Iraca koji su stali u niski blok i prizivali ubačaje Rijeke sa strane. Rijeka je zagrizla mamac, ubacivalo se na Ante Jurića koji nije imao šanse kraj Iraca koji su napunili svoj šesnaesterac i kupili druge lopte. Rijeka nije uspjela otvoriti Shelbourne i potpuno je pogriješila taktiku. Vidjelo se i da je Rijeka bezidejna bez svoga najboljeg igrača Tonija Fruka.

Dolazimo do djela s podcjenjivanjem. Ono se dogodilo odmah po golu za vodstvo Rijeke. Kao da se u tom trenutku činilo da je pobjeda tu i da samo treba završiti posao. Irci su potom uzvratili, a Rijeka nije bila spremna, I sami su upozoravali na prekide koji su ih onda koštali.

Kako u Dublinu?

Druga utakmica bit će drugačija zbog povratka Tonija Fruka. Već samim njegovim povratkom, Rijeci rastu šanse za pobjedom. On sam nije dovoljan. Rijeka mora imati od početka utakmice više hrabrosti nego u Rijeci. Mora dolaziti s više igrača u završnicu, biti spremnija na druge lopte na rubu šesnaesterca i odmah visoko pritisnuti Shelbourne.

Imaju kvalitetu za to, imaju dovoljno energije i snage, imaju puno bolje pojedince i moraju odmah nagaziti na papučicu gasa i tržiti rani pogodak koji bi uzdrmao Shelbourne. Pobjedom bi Rijeka izborila minimalno Konferencijsku ligu i tako sebi osigurala minimalno 4, a vjerojatno i blizu 10 milijuna eura. Ovakvu priliku ne smiju propustiti.

