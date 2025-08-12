Ima li Rijeka šanse za preokret i prolaz? Evo što kažu kladionice

Rijeku večeras očekuje težak zadatak u Dublinu. Nakon što su na domaćem terenu doživjeli pravu sramotu, Riječani se nadaju da će u Irskoj sprati ljagu i doći do preokreta i plasmana u playoff Europske lige.

To bi značilo i siguran plasman u ligašku fazu barem Konferencijske lige i europsku jesen za Rijeku kao i minimalno 3,8 milijuna eura u klupsku blagajnu. Kada pogledamo kladionice, one daju prednosti Rijeci, ali za prolaz su favoriti ipak Irci. Pobjeda Rijeke plaće se koeficijentom 1,80, dok je jedinica 5,20.

Rijeci se vraća Fruk, a Irci su bez prvog napadača

Za prolaz, koeficijenti su blizu, ali ipak na strani Shelbournea. 1,70 je koeficijent da će Shelbourne proći u narednu rundu, dok je na Rijeku kvota 2,00. Velika stvar za Rijeku je što mogu računati na Tonija Fruka nakon odslužene suspenzije. Gabriel Rukavina i dalje nije dostupan Radomiru Đaloviću.

Irci ne mogu računati na prvog napadača Seana Boyda koji se ozlijedio na Rujevici, ali njega je dostojno zamijenio John Martin koji je zabio za 1:2. Trener Shelbournea Joey O'Brien najavio je da se ne misle zatvoriti i igrati na 0:0 već da žele napasti Rijeku. Živi bili pa vidjeli.

