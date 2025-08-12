Petkovićev debi iz 'noćne more'! Čitava Turska priča o onom što (ni)je napravio

Bruno Petković (30), bivši igrač Dinama i službeno je debitirao za novi klub Kocaelispor koji je izgubio od Trabzonspora 1-0. Bivši napadač Dinama prije službenog debija odigrao je nekoliko pripremnih utakmica u kojima je impresionirao i zabio dva gola, no premijeru u turskom prvenstvu neće pamtiti po dobrom.

Petko je u ponedjeljak navečer zapucao dva zicera i bio najgori igrač utakmice. Još u prvom poluvremenu Petković je mogao dovesti Kocaelispor u vodstvo. U 31. minuti Nonge je sjajno probio desnu stranu obrane domaćina i ubacio u sredinu prema Petkoviću koji je bio neometan ispred suparničkog vratara na nekih 6 metara, pucao desnom nogom iz prve po podu, no njegov udarac iz velike blizine vratar Ugurcan Cakir sjajno je obranio nogom. Taj promašaj možete pogledati - OVDJE.

Ista dva igrača Kocaelispora imala su glavnu riječ i u 72. minuti. Nonge je jednu dugu loptu sjajno primio, a potom petom proslijedio prema Petkoviću, koji se sam “kao duh” našao na 11 metara, ali njegov udarac isto desnom nogom prošao je pored gola.

Lokalni turski medij Mavi Kocaeli piše:

"Kocaelispor, koji je u gostima kod Trabzonspora odigrao svoju prvu utakmicu Superlige nakon 16 godina, nije dobro počeo, niti završio utakmicu. Općenito, nije ju dobro momčad odigrala. Bruno Petković je promašio dvije najbolje prilike za Kocaelispor. Što se tiče prilika, Brunu Petkovića pamtit će se u ovoj utakmici kao nesretnika, jer preko njega je Kocaelispor dva puta mogao zabiti".

Podsjetimo, Petković je napustio Dinamo ovog ljeta zbog nesuglasica s predsjednikom Uprave, Zvonimirom Bobanom. Nedavno je otvoreno govorio o tome, kritizirajući Bobanovo ponašanje. Petković je otišao iz Dinama nakon raskida ugovora. Odigrao je 289 utakmica uz učinak od 88 golova i 61 asistencije.

Prošle je sezone uglavnom bio izvan momčadi zbog ozljede pubične kosti. Predsjednik Dinama Zvonimir Boban rekao je da se Petković i on nisu mogli dogovoriti oko nastavka suradnje.

"Mislim da je odlazak u Tursku u Kocaelispor ispravna odluka. Bila je to jedna od najvažnijih odluka u mom životu. Ekipa ima kvalitetu. Bilo je puno medijskih priča. Imao sam brojne ponude. Cilj mi je ići na Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom", rekao je nedavno u Podcast Inkubatoru.

Drugi promašaj Petka možete pogledati - OVDJE.

