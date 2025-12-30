Napraviti kremšnite uopće nije teško: Uz ove recepte bit će savršene kao iz slastičarnice

Kremšnita, krempita ili, kako joj tepaju u Samoboru, kraljica kolača, slastica je koja generacijama zauzima posebno mjesto u srcima i na tanjurima sladokusaca diljem Hrvatske i Srednje Europe. Njezina prozračna žuta krema, nježno stisnuta između hrskavih kora lisnatog tijesta, prizor je koji obećava istinski užitak.

Iako se njezini korijeni vežu uz sjaj Austro-Ugarske Monarhije, u Hrvatskoj je poprimila dva kultna oblika: samoborski i zagrebački. Mnogi misle da je priprema ovog deserta rezervirana samo za iskusne slastičare, no istina je drugačija. Uz malo strpljenja i prave upute, savršene kremšnite mogu zamirisati i iz vaše kuhinje.

Priča o kremšniti seže duboko u povijest, u raskošne kuhinje Habsburške Monarhije, gdje je slastica poznata kao Cremeschnitte bila omiljena na dvoru. Legenda čak kaže da je jedna od prvih verzija nastala po posebnoj želji carice Elizabete, poznatije kao Sisi, koja je zahtijevala kolač napravljen isključivo od kreme. S vremenom se recept proširio diljem Carstva, a svaka ga je regija prilagodila svom ukusu, stvarajući brojne varijacije poput mađarskog krémesa, slovenske blejske kremne rezine ili poljske kremówke.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U Hrvatskoj je ova slastica doživjela pravu renesansu i postala nezaobilazni dio slastičarske ponude. Iako postoje brojne lokalne inačice, dvije su se izdvojile kao apsolutni favoriti, stvorivši pritom i vječno rivalstvo među svojim poklonicima.

Koja je razlika između samoborske i zagrebačke kremšnite?

Osnovna razlika između najpoznatijih hrvatskih kremšnita leži u teksturi, načinu posluživanja i, naravno, onom ključnom završnom detalju. Samoborska kremšnita, zaštićeno nematerijalno kulturno dobro, ponos je grada Samobora. Njezin recept, koji je prema predaji usavršio slastičar Đuro Lukačić pedesetih godina prošlog stoljeća, temelji se na izrazito prozračnoj i laganoj kremi od jaja koja se pjeni s tučenim bjelanjcima. Smještena je između dvije kore pečenog lisnatog tijesta, posuta šećerom u prahu i, što je najvažnije, tradicionalno se poslužuje topla.

S druge strane, zagrebačka kremšnita nešto je mlađa kreacija, a za njezinu popularizaciju zaslužan je slastičar Stjepan Vincek, koji ju je osmislio početkom 1980-ih. Njezina je baza također kora lisnatog tijesta, no na nju dolazi gušća, pudingasta krema od vanilije, zatim bogati sloj tučenog slatkog vrhnja, a sve je okrunjeno prepoznatljivom glazurom od tamne čokolade. Za razliku od svoje samoborske rođakinje, zagrebačka se verzija uvijek poslužuje dobro ohlađena, pružajući osvježavajući desertni doživljaj.

Recepti za savršene domaće kremšnite

Bilo da ste ljubitelj tople i prozračne ili hladne i čokoladne verzije, pripremili smo recepte koji će vam pomoći da u ovoj slastici uživate i kod kuće.

Foto: Danijel Berkovic/pixsell

Recept za samoborsku kremšnitu

Za pripremu ove klasične delicije trebat će vam:

Sastojci:

2 lista svježeg ili smrznutog lisnatog tijesta

10 jaja

1.5 litre mlijeka

300 grama šećera

180 grama glatkog brašna

1 vanilin šećer

Šećer u prahu za posipanje

Priprema:

1. Razvaljajte lisnato tijesto i ispecite dvije kore na 180 °C dok ne dobiju zlatnu boju. Ostavite ih da se hlade.

2. Za kremu, odvojite žumanjke od bjelanjaka.

3. Žumanjke pjenasto izmiksajte s polovicom šećera (150 g) i vanilin šećerom. Zatim dodajte brašno i dva decilitra hladnog mlijeka te sve sjedinite u glatku smjesu.

4. Ostatak mlijeka zakuhajte. Kad provrije, smanjite vatru i polako ulijevajte smjesu sa žumanjcima, neprestano miješajući pjenjačom. Kuhajte nekoliko minuta dok se krema ne zgusne.

5. U međuvremenu, od bjelanjaka i ostatka šećera (150 g) istucite čvrst snijeg.

6. Vruću, kuhanu kremu maknite s vatre te u nju špatulom lagano umiješajte snijeg od bjelanjaka.

7. Kremu odmah izlijte na jednu pečenu koru, poravnajte i poklopite drugom korom koju ste prethodno narezali na kocke.

8. Pospite obilno šećerom u prahu i poslužite dok je još toplo.

Recept za zagrebačku kremšnitu

Za ovu verziju potrebna vam je:

Sastojci:

1 kora lisnatog tijesta

1 litra mlijeka

8 jaja

250 grama šećera

2 vanilin šećera

90 grama glatkog brašna

40 grama gustina

0,5 litre slatkog vrhnja (za gornji sloj)

150 grama čokolade za kuhanje (za glazuru)

50 grama maslaca (za glazuru)

Foto: Danijel Berkovic/pixsell

Priprema:

1. Ispecite koru lisnatog tijesta i stavite je na dno kalupa.

2. Odvojite žumanjke od bjelanjaka. Žumanjke, šećer, vanilin šećer, brašno, gustin i dva decilitra mlijeka izmiksajte u glatku smjesu.

3. Ostatak mlijeka zakuhajte. Kad provrije, smanjite vatru i polako ulijevajte smjesu sa žumanjcima, neprestano miješajući pjenjačom. Kuhajte nekoliko minuta dok se krema ne zgusne.

4. U međuvremenu, od bjelanjaka istucite čvrst snijeg.

5. Vruću, kuhanu kremu maknite s vatre te u nju špatulom lagano umiješajte snijeg od bjelanjaka.

6. Kremu prelijte preko pečene kore u kalupu i ostavite da se potpuno ohladi, prvo na sobnoj temperaturi, a zatim u hladnjaku.

7. Na ohlađenu kremu nanesite čvrsto tučeno slatko vrhnje.

8. Za glazuru, otopite čokoladu s maslacem na pari i prelijte je preko šlaga.

9. Kolač vratite u hladnjak na nekoliko sati prije posluživanja.

Recept za kremšnite s pudingom

Kad nemate vremena za dugu pripremu, poslužit će i ova pojednostavljena verzija. Trebat će vam:

Sastojci:

1 paket lisnatog tijesta

2 praška za puding od vanilije

700 mililitara mlijeka

8 žlica šećera

70 grama maslaca

0,5 litre slatkog vrhnja

Šećer u prahu za posipanje

Priprema:

1. Ispecite dvije kore lisnatog tijesta prema uputama na pakiranju. Ostavite ih da se ohlade.

2. Stavite kuhati 500 mililitara mlijeka na laganoj vatri, a u preostalih 200 mililitara umiješajte dva pudinga i šećer.

3. Kad mlijeko prokuha, dodajte smjesu pudinga, mlijeka i šećera. Kad je krema željene gustoće, umiješajte maslac.

4. Pokrijte kremu folijom i stavite da se ohladi.

5. U većoj posudi izmutite slatko vrhnje dok ne dobijete čvrsti šlag.

6. Izmiješajte kremu od vanilije i šlag, pa sve zajedno izlijte preko kore i ostavite da se hladi barem tri sata u hladnjaku, pa poklopite drugom korom.

7. Dobro ohladite prije posluživanja i pospite šećerom u prahu.

Koji god recept odabrali, jedno je sigurno: domaća kremšnita neusporediv je doživljaj. Miris vanilije koji se širi kuhinjom i zadovoljstvo dok režete prvu, još uvijek blago drhtavu kocku, nagrada su koja opravdava sav uloženi trud. Uživajte u pripremi i, naravno, u svakom zalogaju ove bezvremenske slastice.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ivana Kalogjera o osobnoj borbi i radu u udruzi: 'Krpamo rupe u sustavu, a novac ne pada s neba'