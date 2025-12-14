Tko može odoljeti pravoj domaćoj orahnjači? Ispecite je prema receptu naših baka
Dolaze blagdani, proslave ili nedjelja? Neizostavan kolač je upravo orahnjača koja svakom nepcu vraća okus bakine kuhinje i miris djetinjstva
Bilo da je pečena u obliku rolade ili kao savršeno upleten pletenac, orahnjača je slastica koja nikada ne izlazi iz mode. Tajna izvrsnog okusa ove rolade dolazi iz punjenja napravljenog od oraha, a tijesto je često aromatizirano koricom limuna ili naranče. Donosimo recept za savršenu orahnjaču.
Recept za orahnjaču
Za pripremu savršene orahnjače, trebat će vam par sati vremena i dosta strpljenja. Ako želite da orahnjača izvana bude hrskava, a iznutra sočna, to ćete postići tako da je pripremate pola sata dulje.
Orahnjača sastojci za tijesto:
- 30 g svježeg kvasca
- 1 žlica šećera
- 30 g glatkog brašna
- 50 ml toplog mlijeka
- 350 g oštrog brašna
- prstohvat soli
- 50 g maslaca
- 30 g šećera
- pola limunove korice
- 2 žumanjka
- 1 cijelo jaje
- 1 šalica (250 ml) mlijeka
- 1 žlica kiselog vrhnja
- 1 jaje (za mazanje)
Orahnjača sastojci za punjenje:
- 350 g mljevenih oraha
- 3 žlice ruma
- 150 g šećera
- 1 žličica vanilin šećera
- 100 g grožđica
- 1 žlica meda
- 200 ml mlijeka
- pola limunove korice
- pola žličice cimeta
Orahnjača priprema:
- Najprije izmrvite svježi kvasac s toplim mlijekom, šećerom i brašnom i ostavite 15 minuta dok ne postane pjenasto.
- U posebnoj zdjeli pomiješajte brašno sa soli, otopljenim maslacem, šećerom i koricom limuna.
- Dodajte žumanjke,1 cijelo jaje, kiselo vrhnje i kvasac.
- Mijesite dok se ne stvori mekano tijesto, zatim ostavite da se diže u nauljenoj zdjeli (oko 1 sat).
- Za nadjev, pomiješajte mljevene orahe sa šećerom i vanilin šećerom, koricom limuna, cimetom i medom.
- Grožđice sjedinite s rumom i ostavite stajati 15 minuta. U prethodnu smjesu dodajte grožđice s rumom.
- Dodajte vruće mlijeko i sve zajedno sjedinite. Ostavite da se ohladi dok ne razvaljate tijesto.
- Dignuto tijesto podijelite na dva jednaka dijela.
- Svaki dio razvaljajte na pobrašnjenoj površini u pravokutnik otprilike 35 x 30 cm.
- Namažite s punjenjem, ostavljajući nepokrivenu granicu (1 cm) i zarolajte.
- Zagrijte pećnicu na 200 Cº, a tijesto premažite umućenim jajetom i pecite oko 40 minuta.
- Pustite da se potpuno ohladi prije rezanja. Prije posluživanja možete ga posuti šećerom u prahu.
POGLEDAJTE GALERIJU
POGLEDAJTE VIDEO Brzi azijski klasik za svaki dan: Recept za pileći wok s noodlesima