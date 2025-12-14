FREEMAIL
OKUS DJETINJSTVA /

Tko može odoljeti pravoj domaćoj orahnjači? Ispecite je prema receptu naših baka

Tko može odoljeti pravoj domaćoj orahnjači? Ispecite je prema receptu naših baka
Foto: shutterstock

Dolaze blagdani, proslave ili nedjelja? Neizostavan kolač je upravo orahnjača koja svakom nepcu vraća okus bakine kuhinje i miris djetinjstva

14.12.2025.
22:55
Antonela Ištvan
Bilo da je pečena u obliku rolade ili kao savršeno upleten pletenac, orahnjača je slastica koja nikada ne izlazi iz mode. Tajna izvrsnog okusa ove rolade dolazi iz punjenja napravljenog od oraha, a tijesto je često aromatizirano koricom limuna ili naranče. Donosimo recept za savršenu orahnjaču.

Recept za orahnjaču

Za pripremu savršene orahnjače, trebat će vam par sati vremena i dosta strpljenja. Ako želite da orahnjača izvana bude hrskava, a iznutra sočna, to ćete postići tako da je pripremate pola sata dulje.

Orahnjača sastojci za tijesto:

  • 30 g svježeg kvasca
  • 1 žlica šećera
  • 30 g glatkog brašna
  • 50 ml toplog mlijeka
  • 350 g oštrog brašna
  • prstohvat soli
  • 50 g maslaca
  • 30 g šećera
  • pola limunove korice
  • 2 žumanjka
  • 1 cijelo jaje
  • 1 šalica (250 ml) mlijeka
  • 1 žlica kiselog vrhnja
  • 1 jaje (za mazanje)

Orahnjača sastojci za punjenje:

  • 350 g mljevenih oraha
  • 3 žlice ruma
  • 150 g šećera
  • 1 žličica vanilin šećera
  • 100 g grožđica
  • 1 žlica meda
  • 200 ml mlijeka
  • pola limunove korice
  • pola žličice cimeta

Orahnjača priprema:

  1. Najprije izmrvite svježi kvasac s toplim mlijekom, šećerom i brašnom i ostavite 15 minuta dok ne postane pjenasto.
  2. U posebnoj zdjeli pomiješajte brašno sa soli, otopljenim maslacem, šećerom i koricom limuna.
  3. Dodajte žumanjke,1 cijelo jaje, kiselo vrhnje i kvasac.
  4. Mijesite dok se ne stvori mekano tijesto, zatim ostavite da se diže u nauljenoj zdjeli (oko 1 sat).
  5. Za nadjev, pomiješajte mljevene orahe sa šećerom i vanilin šećerom, koricom limuna, cimetom i medom.
  6. Grožđice sjedinite s rumom i ostavite stajati 15 minuta. U prethodnu smjesu dodajte grožđice s rumom.
  7. Dodajte vruće mlijeko i sve zajedno sjedinite. Ostavite da se ohladi dok ne razvaljate tijesto.
  8. Dignuto tijesto podijelite na dva jednaka dijela.
  9. Svaki dio razvaljajte na pobrašnjenoj površini u pravokutnik otprilike 35 x 30 cm.
  10. Namažite s punjenjem, ostavljajući nepokrivenu granicu (1 cm) i zarolajte.
  11. Zagrijte pećnicu na 200 Cº, a tijesto premažite umućenim jajetom i pecite oko 40 minuta.
  12. Pustite da se potpuno ohladi prije rezanja. Prije posluživanja možete ga posuti šećerom u prahu.

KolačBožićni KolačiAdvent 2025ReceptBlagdani
