Tko može odoljeti pravoj domaćoj orahnjači? Ispecite je prema receptu naših baka

Bilo da je pečena u obliku rolade ili kao savršeno upleten pletenac, orahnjača je slastica koja nikada ne izlazi iz mode. Tajna izvrsnog okusa ove rolade dolazi iz punjenja napravljenog od oraha, a tijesto je često aromatizirano koricom limuna ili naranče. Donosimo recept za savršenu orahnjaču.

Recept za orahnjaču

Za pripremu savršene orahnjače, trebat će vam par sati vremena i dosta strpljenja. Ako želite da orahnjača izvana bude hrskava, a iznutra sočna, to ćete postići tako da je pripremate pola sata dulje.

Orahnjača sastojci za tijesto:

30 g svježeg kvasca

1 žlica šećera

30 g glatkog brašna

50 ml toplog mlijeka

350 g oštrog brašna

prstohvat soli

50 g maslaca

30 g šećera

pola limunove korice

2 žumanjka

1 cijelo jaje

1 šalica (250 ml) mlijeka

1 žlica kiselog vrhnja

1 jaje (za mazanje)

Orahnjača sastojci za punjenje:

350 g mljevenih oraha

3 žlice ruma

150 g šećera

1 žličica vanilin šećera

100 g grožđica

1 žlica meda

200 ml mlijeka

pola limunove korice

pola žličice cimeta

Orahnjača priprema:

Najprije izmrvite svježi kvasac s toplim mlijekom, šećerom i brašnom i ostavite 15 minuta dok ne postane pjenasto. U posebnoj zdjeli pomiješajte brašno sa soli, otopljenim maslacem, šećerom i koricom limuna. Dodajte žumanjke,1 cijelo jaje, kiselo vrhnje i kvasac. Mijesite dok se ne stvori mekano tijesto, zatim ostavite da se diže u nauljenoj zdjeli (oko 1 sat). Za nadjev, pomiješajte mljevene orahe sa šećerom i vanilin šećerom, koricom limuna, cimetom i medom. Grožđice sjedinite s rumom i ostavite stajati 15 minuta. U prethodnu smjesu dodajte grožđice s rumom. Dodajte vruće mlijeko i sve zajedno sjedinite. Ostavite da se ohladi dok ne razvaljate tijesto. Dignuto tijesto podijelite na dva jednaka dijela. Svaki dio razvaljajte na pobrašnjenoj površini u pravokutnik otprilike 35 x 30 cm. Namažite s punjenjem, ostavljajući nepokrivenu granicu (1 cm) i zarolajte. Zagrijte pećnicu na 200 Cº, a tijesto premažite umućenim jajetom i pecite oko 40 minuta. Pustite da se potpuno ohladi prije rezanja. Prije posluživanja možete ga posuti šećerom u prahu.

