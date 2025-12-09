Blagdanska magija! Donosimo 40 vaših jelki koje su očarale redakciju

Utrka za najbolju božićnu jelku i dalje traje i tek se zahuktala, a naš žiri već dobro zna da je pred njima jako teška odluka. Svaka nova fotografija koju pošaljete unese još malo blagdanske čarolije u našu redakciju, i vjerujte — lampice, sjaj i maštovite dekoracije već su potpuno osvojile i one koji tvrde da su “imuni” na blagdansko raspoloženje.

I dok se božićni žiri, hrabro probija kroz šumu vaših pristiglih jelki, te radi punom parom na izboru novih koje će ocijeniti mi smo opušteniji i oduševljava nas svako vaše drvce čiju fotografiju ste nam poslali.

Jedno je sigurno: bez obzira na to koje tri jekle na kraju ponesu titulu najljepše i osvoje nagrade - nama su sve predivne. Svaka ima svoju priču, stil i toplinu, a vi osim kreativnosti pokazujete i pravi blagdanski obiteljski duh. Izdvojili smo 40 nama najljepših, neovisno o žiriju, jer želimo biti sigurni da vam nijedna neće promaknuti, a vi nam šaljite svoja božićna drvca i dalje. Tko zna koje će sve božićne jelke ući u konkurenciju za nagrade.

Zato ćemo i mi neovisno o odlukama žirija pregledavati vaše fotografije, inspirirati se za naša božićna drvca, a vi nam i dalje šaljite jelke za natječaj koji još uvijek traje. Zapravo tek se zahuktava u pravom smislu te riječi. Razveselite nas, iznenadite nas, možda čak i natjerate naš žiri na dodatno vijećanje.