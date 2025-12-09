FREEMAIL
Blagdanska magija! Donosimo 40 vaših jelki koje su očarale redakciju

Naš žiri je u slatkim mukama dok pristigle prijave blistaju jedna ljepša od druge
Utrka za najbolju božićnu jelku i dalje traje i tek se zahuktala, a naš žiri već dobro zna da je pred njima jako teška odluka. Svaka nova fotografija koju pošaljete unese još malo blagdanske čarolije u našu redakciju, i vjerujte — lampice, sjaj i maštovite dekoracije već su potpuno osvojile i one koji tvrde da su “imuni” na blagdansko raspoloženje.

I dok se božićni žiri, hrabro probija kroz šumu vaših pristiglih jelki, te radi punom parom na izboru novih koje će ocijeniti mi smo opušteniji i oduševljava nas svako vaše drvce čiju fotografiju ste nam poslali. 

Jedno je sigurno: bez obzira na to koje tri jekle na kraju ponesu titulu najljepše i osvoje nagrade - nama su sve predivne. Svaka ima svoju priču, stil i toplinu, a vi osim kreativnosti pokazujete i pravi blagdanski obiteljski duh. Izdvojili smo 40 nama najljepših, neovisno o žiriju, jer želimo biti sigurni da vam nijedna neće promaknuti, a vi nam šaljite svoja božićna drvca i dalje. Tko zna koje će sve božićne jelke ući u konkurenciju za nagrade. 

9.12.2025.
18:14
Lucija Špralja
Advent 2025Božićne JelkeUtrkaBožićni žiri
