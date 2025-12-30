FREEMAIL
SVOJE ČUVA /

Grmoja žestoko o redovima građana koji žele zamijeniti kovanice kuna: 'Društvena sramota'

Grmoja žestoko o redovima građana koji žele zamijeniti kovanice kuna: 'Društvena sramota'
Foto: Facebook/nikola Grmoja/pixsell/patrik Macek

Grmoja je ustvrdio da je zamjena kune eurom politički poraz za što je okrivio Vladu Andreja Plenkovića

30.12.2025.
17:59
Tesa Katalinić
Facebook/nikola Grmoja/pixsell/patrik Macek
Predsjednik Mosta, Nikola Grmoja, na svom je Facebook profilu kritizirao zamjenu kune u euro i osvrnuo se na građane koji stoje u redovima kako bi zamijenili svoje kovanice.

Kazao je da je uvođenje eura u Hrvatsku bio politički poraz, a uz objavu je priložio i fotografiju vlastitih kuna koje još uvijek čuva, kazavši kako će biti 'brižno čuvane u iščekivanju povratka hrvatske nacionalne valute'. 

"Zamjena kune eurom sama je po sebi kapitulacija, kapitulacija za koju je izravno odgovorna Vlada Andreja Plenkovića, ali i lijeva oporba (SDP i Možemo!) koja je dva puta odbila zaključak Mosta o odgodi uvođenja eura", napisao je Grmoja.

Dodao je i da ono o čemu svjedočimo danas 'prelazi granice politike i ulazi u područje društvene sramote'. Za redove ljudi koji čekaju da zamijene 'nekoliko desetaka kuna u kovanicama' kaže da je slika države koja je 'zaboravila vlastite građane'.

Rekao je i da ga je jedna sugrađanka zamolila da joj zamijeni kovanice što planira učiniti. 

"Ali ne pada mi na pamet zvati zagrebačke prijatelje, slati im te kune autobusom i moliti ih da se muče, čekaju i ponižavaju u redovima zbog tuđe bahatosti i nesposobnosti. Radije ću preuzeti ulogu Hrvatske narodne banke. S jednom bitnom razlikom, ja te kune neću uništiti", kazao je.

"Kod mene će te kune čekati, dok će ih notorni Boris Vujčić, čovjek kojeg je izmislio Zoran Milanović, a dva puta ponovno imenovao Plenković, guverner koji nije učinio ništa protiv neizdržive inflacije, hladno uništiti. Kod mene će ove kovanice i Radić biti brižno čuvane u iščekivanju povratka hrvatske nacionalne valute", zaključio je u objavi. 

