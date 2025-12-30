Grmoja žestoko o redovima građana koji žele zamijeniti kovanice kuna: 'Društvena sramota'
Grmoja je ustvrdio da je zamjena kune eurom politički poraz za što je okrivio Vladu Andreja Plenkovića
Predsjednik Mosta, Nikola Grmoja, na svom je Facebook profilu kritizirao zamjenu kune u euro i osvrnuo se na građane koji stoje u redovima kako bi zamijenili svoje kovanice.
Kazao je da je uvođenje eura u Hrvatsku bio politički poraz, a uz objavu je priložio i fotografiju vlastitih kuna koje još uvijek čuva, kazavši kako će biti 'brižno čuvane u iščekivanju povratka hrvatske nacionalne valute'.
Okrivio Andreja Plenkovića
"Zamjena kune eurom sama je po sebi kapitulacija, kapitulacija za koju je izravno odgovorna Vlada Andreja Plenkovića, ali i lijeva oporba (SDP i Možemo!) koja je dva puta odbila zaključak Mosta o odgodi uvođenja eura", napisao je Grmoja.
Dodao je i da ono o čemu svjedočimo danas 'prelazi granice politike i ulazi u područje društvene sramote'. Za redove ljudi koji čekaju da zamijene 'nekoliko desetaka kuna u kovanicama' kaže da je slika države koja je 'zaboravila vlastite građane'.
Rekao je i da ga je jedna sugrađanka zamolila da joj zamijeni kovanice što planira učiniti.
"Ali ne pada mi na pamet zvati zagrebačke prijatelje, slati im te kune autobusom i moliti ih da se muče, čekaju i ponižavaju u redovima zbog tuđe bahatosti i nesposobnosti. Radije ću preuzeti ulogu Hrvatske narodne banke. S jednom bitnom razlikom, ja te kune neću uništiti", kazao je.
"Kod mene će te kune čekati, dok će ih notorni Boris Vujčić, čovjek kojeg je izmislio Zoran Milanović, a dva puta ponovno imenovao Plenković, guverner koji nije učinio ništa protiv neizdržive inflacije, hladno uništiti. Kod mene će ove kovanice i Radić biti brižno čuvane u iščekivanju povratka hrvatske nacionalne valute", zaključio je u objavi.
