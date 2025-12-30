Olimpijac boss kartela: FBI našao 50 motocikala Rossija, Marqueza i drugih, vrijednih 34 mil. eura

Meksičke vlasti zaplijenile su jednu od najimpresivnijih privatnih kolekcija motocikala ikad viđenih: čak 50 Grand Prix i drugih trkaćih strojeva vrijednih oko 34 milijuna eura, a svi su povezani s Ryanom Jamesom Weddingom, jednim od deset najtraženijih bjegunaca FBI-a.

Informaciju je potvrdio i sam FBI u Los Angelesu putem svog službenog računa na X-u, gdje je objašnjeno da je tijekom ovog mjeseca u Meksiku izvršeno nekoliko naloga za pretres koji su omogućili zapljenu ove ogromne kolekcije u koordiniranoj operaciji između meksičkih vlasti, FBI-a, Kraljevske kanadske konjičke policije i Policijske uprave Los Angelesa.

Među zaplijenjenim motociklima nalaze se pravi dragulji svjetskog motociklizma, poput nekoliko Ducati MotoGP motocikala koje su nekoć vozili Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Loris Capirossi ili Andrea Iannone, kao i motocikl svjetskog prvaka Moto2 iz 2012. Marca Márqueza i Aprilia 125cc s kojom je Rossi osvojio osmi naslov prvaka.

FBI je podsjetio javnost da je nagrada od 15 milijuna dolara (12,7 milijuna eura) i dalje na snazi ​​za bilo kakvu informaciju koja bi dovela do uhićenja ili osude Weddinga. Njegov kazneni dosje uključuje optužbe poput zavjere za distribuciju i izvoz kokaina, pranja novca, manipuliranja svjedocima i zavjere za ubojstvo kao dio kriminalne organizacije.

This month, Mexican authorities executed multiple search warrants and seized a large number of motorcycles with an estimated value of approximately $40 million USD believed to be owned by FBI’s Top Ten Fugitive Ryan James Wedding. This successful seizure is a result of… pic.twitter.com/yessXdMYDV — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) December 29, 2025

Pojava ove kolekcije također je privukla pozornost na tržište memorabilija MotoGP-a, sektor koji generira značajne prihode među ozbiljnim kolekcionarima i uključuje motocikle, kacige, trkaća odijela i originalnu trkaću opremu. Proizvođači poput Ducatija i same MotoGP organizacije razvili su službene kanale za ovu prodaju, iako je financijski volumen obično daleko manji od onog u Formuli 1.

Otkriće ove kolekcije motocikala, nakupljenih i pohranjenih bez posebne brige u garaži, iznenadilo je čak i stručnjake u sektoru i otkrilo nepoznatu dimenziju kolekcionarstva povezanu s onima koji navodno nisu uzorni građani.

Neobičan sportaš

Ryan James Wedding vrlo je neobičan slučaj u svijetu sporta. Prije nego što se pojavio na FBI-jevoj listi deset najtraženijih bjegunaca, predstavljao je Kanadu na Zimskim olimpijskim igrama u Salt Lake Cityju 2002. kao snowboarder u paralelnom veleslalomu, završivši na 24. mjestu.

Rođen 14. rujna 1981., Wedding je pripadao onoj generaciji sportaša koji su uspjeli iskoristiti profesionalizaciju snowboardinga. No, ubrzo nakon sudjelovanja na Olimpijskim igrama njegov se život usredotočio na nešto drugo osim klizanja po snijegu. Prema izvješćima iz Sjedinjenih Država, Kanade i Meksika, otprilike u to vrijeme počeo je biti povezan s aktivnostima trgovine drogom te je 2006. godine bio podvrgnut policijskoj raciji zbog uzgoja marihuane u Britanskoj Kolumbiji u Kanadi, iako očito nikada nije optužen.

Prva osuda

Njegov prvi veći sukob sa zakonom dogodio se u lipnju 2008. godine, kada je uhićen zbog pokušaja kupnje kokaina u San Diegu u Kaliforniji, u onome što se ispostavilo kao policijska operacija. Dvije godine kasnije, 2010. godine, u Sjedinjenim Državama osuđen je za zavjeru za distribuciju kokaina. Osuđen je na četiri godine zatvora, koje nije u cijelosti odslužio, a nakon puštanja na slobodu počeo se penjati u međunarodnoj mreži trgovine drogom, te je na kraju postao ključna figura u transnacionalnoj organizaciji s vezama u Meksiku, Sjedinjenim Državama i Kanadi.

Dana 6. ožujka 2025., američko Ministarstvo pravosuđa identificiralo ga je kao navodnog vođu mreže povezane s kartelom Sinaloa, sposobne za premještanje velikih količina kokaina i naređivanje nasilnih odmazdi. Optužbe protiv njega uključuju zavjeru za izvoz droge, pranje novca i sudjelovanje u planovima za atentat na savezne svjedoke - značajna eskalacija koja je podigla njegov kriminalni profil.

Među najtraženijima

Tada ga je FBI dodao na svoj popis najtraženijih bjegunaca, nudeći nagradu do 15 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do njegovog uhićenja. Od tada je Wedding postao poznat pod nekoliko pseudonima, uključujući "Boss", nadimak koji obuhvaća ulogu koju mu vlasti pripisuju unutar kriminalne mreže.

Otkriće motocikala pokazalo je Weddingov ukus za luksuz i MotoGP memorabilije, tržište rezervirano za vrlo bogate i specijalizirane kolekcionare. Ali je također poslužilo kao naglašavanje kontrasta između njegove prošlosti kao olimpijskog sportaša i njegove sadašnjosti kao međunarodnog bjegunca.

