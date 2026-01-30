FREEMAIL
NAPETO /

PSG u problemu? Nastavlja se tijesna borba za naslov prvaka Francuske

Foto: Francois Lo Presti/afp/profimedia

U završnici je Le Havre pritiskao i prijetio izjednačenjem, ali Lens je ipak sačuvao jedan gol prednosti.

30.1.2026.
23:08
Hina
Francois Lo Presti/afp/profimedia
Nogometaši Lensa svladali su pred svojim navijačima Le Havre 1-0 u prvom ogledu 20. kola francuske Ligue 1 čime su opet zasjeli na tron ljestvice.

Lens ima bod više od PSG-a, ali i utakmicu više. Parižani će u nedjelju gostovati kod Strasbourga. Domaća momčad je bila bolja, a do tri boda je stigla u nadoknadi prvog poluvremena. Iz drugog plana je dojurio Aguilar i topovski zakucao loptu u gostujuću mrežu za slavlje Lensa koji je time ostvario petnaestu ligašku pobjedu ove sezone. U završnici je Le Havre pritiskao i prijetio izjednačenjem, ali Lens je ipak sačuvao jedan gol prednosti. Le Havre je ostao na 15. mjestu ljestvice.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo gdje su se zaputili hrvatski reprezentativci nakon poraza od Njemačke

LensLigue 1Le Havre
PSG u problemu? Nastavlja se tijesna borba za naslov prvaka Francuske